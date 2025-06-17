快訊

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

ETF老大哥0050回來了！睽違五個交易日 一張五萬還有找

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
股市示意圖。曾原信／攝影
股市示意圖。曾原信／攝影

ETF老大哥元大台灣50（0050）將自18日恢復交易，ETF史上規模最大的0050分割淨值17日出爐，每受益權單位為47.32元，也就是說，每張約4.7萬元，超低門檻入手價，搭配台股ETF最低管理費，助攻小資存股。

法人分析，0050採隨規模成長持續調降，最低會降到接近0.05%，搭配分割後低門檻入手價吸引買氣，可望再度推升規模，進入「規模成長、費用率不斷下降」的正向循環。至6月17日，0050規模為6,601億，經理費率已降至約0.103%，持續為市場最低，有利小資長線複利效果。

0050為市場首檔市值型ETF，投資上市市值前50大個股，絕對不會錯過台股上漲行情，加上近年資金集中權值股的趨勢愈來愈明顯，0050表現多能領先大盤，統計自2015年以來十個年度，臺灣50指數已有6個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出約60個百分點，突顯指數選股策略優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

延伸閱讀

法人看台股下半年先蹲後跳 第4季有望啟動反彈

8檔今除息台股 ETF 比一比 4檔填息、00919成交量奪冠

5月投信基金規模9.61兆元 台股ETF月增最多、債券ETF月減最多

00919衝上4,000億元大關！晉升台股ETF規模第4強

相關新聞

00878不在前10名榜內…「這些ETF」是有錢人愛買的！懶錢包：債券型人均上億

這幾年台灣ETF投資變得超熱門，是不分男女老少的全民運動。國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等等

00919、00878、00713...以息養房可行？專家試算「需45%本金」：但有3風險

要幾張高股息ETF，才能支付新青安的房款？以最優惠的新青安貸款試算： 每月還款約31,750，一年總繳金額為381,000元。 全靠高股息的現金股利支付房貸，所需要的張數及本金如貼文。 想達成這個目標，所需要的本金帶約落在322萬～418萬之間。以群益台灣精選高息(00919）所需要的本金最少，而元大高息低波（00713）所需要的本金最多。 投資絕對不是穩賺不賠，也不能保證每年都能領到一樣的配息。

00918從冷門變寵兒…配得穩、填息快！股魚：真正存股好朋友

如果還停留在「00918很冷門」的印象甚至沒聽過這一檔，那真的要更新觀念了！這檔原本關注度不高的高股息ETF，現在已經默默在存股玩家中變成口袋的私藏名單，一躍翻身成為市場潛力新寵。 不只是連兩年

5月投信基金規模9.61兆元 台股ETF月增最多、債券ETF月減最多

投信投顧公會最新統計資料5月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較4月增加809.23億來到9.61兆；進一步觀察各分類基...

00713等五檔台股ETF換股了 新成分股一次看

臺灣指數公司17日公告包含元大台灣高息低波（00713）、永豐優息存股（00907）、保德信市值動能50（009803）...

ETF老大哥0050回來了！睽違五個交易日 一張五萬還有找

ETF老大哥元大台灣50（0050）將自18日恢復交易，ETF史上規模最大的0050分割淨值17日出爐，每受益權單位為4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。