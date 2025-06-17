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00673R 18日起暫停融資融券交易 停止有價證券借貸及當日沖銷交易

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

受到爆發中東戰爭影響，加劇了投資者對中東石油出口的擔憂，此次局勢的突然升級，讓能源市場雪上加霜，連帶使期元大S&P原油反1（00673R）將自18日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

根據元大投信公告，期元大S&P原油反1自6月16日，已有最近十個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%之情事，基於保護本基金受益人投資權益考量，證交所將於其公告後次一營業日起（亦即6月18日起），暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

另一方面，00673R總發行量已達可募集額度上限，17日起暫停受理初級市場申購，投資人仍可於次級市場進行交易，須留意合理折溢價。

元大投信已宣布啟動反分割投票，若通過可使淨值回到20元以上，建議持有等反彈的投資人踴躍投票，避免淨值過低。據元大投信公告，00673R反分割議案預計7月24日以書面方式召開受益人會議，持有人將於7月2日起收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，數分鐘內即可完成，電子投票時間為7月2日至7月21日23:59分止。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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