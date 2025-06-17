快訊

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長 「最高指揮官」繼任不到1周殉職

聽新聞
0:00 / 0:00

00878不在前10名榜內…「這些ETF」是有錢人愛買的！懶錢包：債券型人均上億

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
富邦NASDAQ（00662）股東平均持有破百萬元，統一FANG+、元大S&P500也擠進榜單，高人氣+高人均展現海外布局主力輪廓。中央社
富邦NASDAQ（00662）股東平均持有破百萬元，統一FANG+、元大S&P500也擠進榜單，高人氣+高人均展現海外布局主力輪廓。中央社

這幾年台灣ETF投資變得超熱門，是不分男女老少的全民運動。國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等等高人氣明星ETF，都是家喻戶曉的存在。也有看到一些朋友過去沒有買股票的經驗，現在卻持續在定期定額存ETF。

投信業者當然不會錯過商機，台灣ETF正在以很快的速度繁殖中。雖然陸續也有些ETF因為規模太小，下市或下櫃清算，消失在歷史舞臺，不過整體來看ETF完全沒有少子化的問題。不管是股票型、債券型ETF，家族人丁持續興旺。

最近驚覺，上市加上櫃，ETF的數量已經突破290檔了茫茫的ETF海中，我們要怎麼尋找適合自己的Mr.Right或Miss.Right呢？有人筆記效好壞，有人看配息高低，有人分析持股產業，有人研究指數編制，也可能以上皆是。

不如換個角度，跟隨大咖的腳步，看看有錢人都買哪些ETF呢？搞不好能意外發掘寶藏ETF。

1.有錢人買什麼ETF？

先把台灣290檔ETF的規模和受益人數找出來計算一下，就能知道每一檔ETF的「人均資產」。精確一點稱呼...人均持有金額好了，哪些ETF的股東好有錢呢？

第一 國內股票型ETF篇

先從人氣最高大家最熟悉的國內股票型ETF開始聊起吧。對了，為了表格清爽好閱讀，規模和人均持有金額放的都是四捨五入後的數字。

可以發現排行榜前十名，有四檔是市值型、兩檔主題型、四檔高股息型，沒有某一類獨大。大家也可以看看庫存，自己是拉高或拉低了平均呢？

有趣的是這些ETF的受益人數相當極端，要嘛人氣很高，隨隨便便就是幾十萬甚至百萬人投資；要嘛人氣很低，股東只有少少的幾千或幾百人。

冠亞軍就是兩極的寫照。元大MSCI台灣（006203）雖然只有1215人買，但每個人持有將近70萬元，大幅領先其他ETF。而元大台灣50（0050）的受益人數高達110萬人，也算是國民ETF之一了。雖然基數很大，小小散戶很多，但人均持有快49萬元，大戶的拉抬功不可沒。有錢人也愛0050。

此外，台股ETF人氣三強有兩檔擠進榜單。元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）的股東也都蠻富有的。而ETF人氣王國泰永續高股息（00878）則排在第13名，人均持有24萬多元。不過他可是有175萬股東，肯定有非常多小資族拉低了平均。

順帶一提，這群TOP10成員可是蠻高齡的。除了00713、00918、00919這三檔高股息相對幼齒，其他同學資歷非常深，上市時間都超過12年。

第二 海外股票型ETF篇

把視野放大，肯定也有許多有錢人熱衷「錢進國外」吧。從這邊的排行榜TOP10可以感受到，比前一份國內榜單更富有人均持有資產的數字，普遍更高。

冠軍富邦NASDAQ（00662）有將近5萬名受益人，人均一舉突破100萬元，股東財力雄厚。不過目前海外股票型ETF人氣最高的三檔（截至5月底）——復華富時不動產（00712）、中信中國高股息（00882）和國泰費城半導體（00830），只有00830以人均41萬元成功擠進富豪榜，另外兩檔分別排在第24名和第14名。

除了費半和納斯達克，追蹤標普500指數的ETF也有進榜。元大S&P500（00646）排在第五名，人均持有金額比0050還多。而專注投資尖牙股、人氣也不錯的統一FANG+（00757），以人均59萬元排在第四名。

第三 不分類型ETF篇

最後讓我們把台灣所有類型的ETF湊在一起。不管股票型、債券型、槓桿型、反向型、期貨型，來個無限制擂臺賽！

話雖如此，不過不分類型排行榜Top10，債券ETF全包了，滿滿的債債債。就算我們把名額放寬到前20、前30名也一樣，只有債券家族進榜。

放寬到前40名會有一檔期元大S&P日圓反1（00707R）是例外，放寬到前50名再多一檔國泰20年美債反1（00689R），其他48檔依然是債券。

仔細看，這些ETF的人均持有金額高得誇張，高得離譜啊。前7名都是億元的領域，平均一個人買到1億元、2億元，但這實當講出去大概沒幾個人認識。原來大富翁都在這了！

經過幾種排名的洗禮，有些朋友可能越來越疑惑：這些股東真的這麼多金？如果說掏錢大買ETF，一檔砸個幾十萬幾百萬都還算合理的金額，但要買到幾千萬、幾億元，人數應該相當稀少吧？這還只是平均數字。

沒錯，有錢的人不一定是人。雖然受益人數的單位是人，不過可能是自然人，也可能是法人，法人代表的是機構組織啦。

這邊加碼分享一張法人影響力也不小的槓桿、反向型排行榜Top10。人均資產雖然沒有債券ETF那麼離譜，不過也高出國內、海外股票型ETF一大截，數字大家就自行參考囉。

其實很好理解，就拿債券ETF來說，法人長期是投資的主力，過去佔整體債券ETF規模高達八九成。雖然近年因為殖利率飆升，大量散戶、也就是自然人資金湧入，比例有稍微平衡一點點，不過在廣大冷門的債券ETF，法人資金就是絕對的主力。也才會有低股東人數、超高人均持有金額的現象。

這在槓桿、反向、期貨類ETF也很明顯。而股票類ETF則是投資人數眾多，就算法人資金大，平均下來也難出現超驚人的數字。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00882中信中國高股息 00878國泰永續高股息 00830國泰費城半導體 00712復華富時不動產 00662富邦NASDAQ-100基金 00646元大S&P500 006203元大MSCI台灣 0056元大高股息 0050元大台灣50

延伸閱讀

00919、00878、00713...以息養房可行？專家試算「需45%本金」：但有3風險

0056跟0050近三年報酬差距僅10％…且領息好安心？關鍵在「長期持有」

0050分割夯「2隱憂」浮現！00922黑馬趁勢衝 今年規模狂增6成

009810於24日發行！15元輕鬆買入全球百大強勢股、無懼川普震盪台美股

相關新聞

00878不在前10名榜內…「這些ETF」是有錢人愛買的！懶錢包：債券型人均上億

這幾年台灣ETF投資變得超熱門，是不分男女老少的全民運動。國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等等

00919、00878、00713...以息養房可行？專家試算「需45%本金」：但有3風險

要幾張高股息ETF，才能支付新青安的房款？以最優惠的新青安貸款試算： 每月還款約31,750，一年總繳金額為381,000元。 全靠高股息的現金股利支付房貸，所需要的張數及本金如貼文。 想達成這個目標，所需要的本金帶約落在322萬～418萬之間。以群益台灣精選高息(00919）所需要的本金最少，而元大高息低波（00713）所需要的本金最多。 投資絕對不是穩賺不賠，也不能保證每年都能領到一樣的配息。

00918從冷門變寵兒…配得穩、填息快！股魚：真正存股好朋友

如果還停留在「00918很冷門」的印象甚至沒聽過這一檔，那真的要更新觀念了！這檔原本關注度不高的高股息ETF，現在已經默默在存股玩家中變成口袋的私藏名單，一躍翻身成為市場潛力新寵。 不只是連兩年

5月投信基金規模9.61兆元 台股ETF月增最多、債券ETF月減最多

投信投顧公會最新統計資料5月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較4月增加809.23億來到9.61兆；進一步觀察各分類基...

009810於24日發行！15元輕鬆買入全球百大強勢股、無懼川普震盪台美股

ETF已成為台灣投資人最愛的新興投資主流之一，保德信自今年第一季正式加入ETF市場，首檔主打最熱門的台股，第二檔被動型股票ETF-- PGIM保德信全球跨國藍籌100ETF(009810)聚焦海外藍籌股，將於6月24日至6月30日正式募集，發行價格15元，讓投資人海內外市場兼具！值得一提的是，保德信全球藍籌ETF為目前全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF，讓投資人輕鬆透過一檔ETF，網羅全球100強趨勢企業，更能有效掌握全球投資機會。

0050怎麼改善體質？網路投票一面倒劍指台積電 中鋼、台塑四寶也中槍

0050（元大台灣50）正進行一拆四分割作業，明日才會恢復交易，但有網友認為0050仍有4項值得改善之處，因此…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。