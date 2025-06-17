00878不在前10名榜內…「這些ETF」是有錢人愛買的！懶錢包：債券型人均上億

這幾年台灣ETF投資變得超熱門，是不分男女老少的全民運動。國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等等高人氣明星ETF，都是家喻戶曉的存在。也有看到一些朋友過去沒有買股票的經驗，現在卻持續在定期定額存ETF。

投信業者當然不會錯過商機，台灣ETF正在以很快的速度繁殖中。雖然陸續也有些ETF因為規模太小，下市或下櫃清算，消失在歷史舞臺，不過整體來看ETF完全沒有少子化的問題。不管是股票型、債券型ETF，家族人丁持續興旺。

最近驚覺，上市加上櫃，ETF的數量已經突破290檔了茫茫的ETF海中，我們要怎麼尋找適合自己的Mr.Right或Miss.Right呢？有人筆記效好壞，有人看配息高低，有人分析持股產業，有人研究指數編制，也可能以上皆是。

不如換個角度，跟隨大咖的腳步，看看有錢人都買哪些ETF呢？搞不好能意外發掘寶藏ETF。

1.有錢人買什麼ETF？

先把台灣290檔ETF的規模和受益人數找出來計算一下，就能知道每一檔ETF的「人均資產」。精確一點稱呼...人均持有金額好了，哪些ETF的股東好有錢呢？

第一 國內股票型ETF篇

先從人氣最高大家最熟悉的國內股票型ETF開始聊起吧。對了，為了表格清爽好閱讀，規模和人均持有金額放的都是四捨五入後的數字。

可以發現排行榜前十名，有四檔是市值型、兩檔主題型、四檔高股息型，沒有某一類獨大。大家也可以看看庫存，自己是拉高或拉低了平均呢？

有趣的是這些ETF的受益人數相當極端，要嘛人氣很高，隨隨便便就是幾十萬甚至百萬人投資；要嘛人氣很低，股東只有少少的幾千或幾百人。

冠亞軍就是兩極的寫照。元大MSCI台灣（006203）雖然只有1215人買，但每個人持有將近70萬元，大幅領先其他ETF。而元大台灣50（0050）的受益人數高達110萬人，也算是國民ETF之一了。雖然基數很大，小小散戶很多，但人均持有快49萬元，大戶的拉抬功不可沒。有錢人也愛0050。

此外，台股ETF人氣三強有兩檔擠進榜單。元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）的股東也都蠻富有的。而ETF人氣王國泰永續高股息（00878）則排在第13名，人均持有24萬多元。不過他可是有175萬股東，肯定有非常多小資族拉低了平均。

順帶一提，這群TOP10成員可是蠻高齡的。除了00713、00918、00919這三檔高股息相對幼齒，其他同學資歷非常深，上市時間都超過12年。

第二 海外股票型ETF篇

把視野放大，肯定也有許多有錢人熱衷「錢進國外」吧。從這邊的排行榜TOP10可以感受到，比前一份國內榜單更富有人均持有資產的數字，普遍更高。

冠軍富邦NASDAQ（00662）有將近5萬名受益人，人均一舉突破100萬元，股東財力雄厚。不過目前海外股票型ETF人氣最高的三檔（截至5月底）——復華富時不動產（00712）、中信中國高股息（00882）和國泰費城半導體（00830），只有00830以人均41萬元成功擠進富豪榜，另外兩檔分別排在第24名和第14名。

除了費半和納斯達克，追蹤標普500指數的ETF也有進榜。元大S&P500（00646）排在第五名，人均持有金額比0050還多。而專注投資尖牙股、人氣也不錯的統一FANG+（00757），以人均59萬元排在第四名。

第三 不分類型ETF篇

最後讓我們把台灣所有類型的ETF湊在一起。不管股票型、債券型、槓桿型、反向型、期貨型，來個無限制擂臺賽！

話雖如此，不過不分類型排行榜Top10，債券ETF全包了，滿滿的債債債。就算我們把名額放寬到前20、前30名也一樣，只有債券家族進榜。

放寬到前40名會有一檔期元大S&P日圓反1（00707R）是例外，放寬到前50名再多一檔國泰20年美債反1（00689R），其他48檔依然是債券。

仔細看，這些ETF的人均持有金額高得誇張，高得離譜啊。前7名都是億元的領域，平均一個人買到1億元、2億元，但這實當講出去大概沒幾個人認識。原來大富翁都在這了！

經過幾種排名的洗禮，有些朋友可能越來越疑惑：這些股東真的這麼多金？如果說掏錢大買ETF，一檔砸個幾十萬幾百萬都還算合理的金額，但要買到幾千萬、幾億元，人數應該相當稀少吧？這還只是平均數字。

沒錯，有錢的人不一定是人。雖然受益人數的單位是人，不過可能是自然人，也可能是法人，法人代表的是機構組織啦。

這邊加碼分享一張法人影響力也不小的槓桿、反向型排行榜Top10。人均資產雖然沒有債券ETF那麼離譜，不過也高出國內、海外股票型ETF一大截，數字大家就自行參考囉。

其實很好理解，就拿債券ETF來說，法人長期是投資的主力，過去佔整體債券ETF規模高達八九成。雖然近年因為殖利率飆升，大量散戶、也就是自然人資金湧入，比例有稍微平衡一點點，不過在廣大冷門的債券ETF，法人資金就是絕對的主力。也才會有低股東人數、超高人均持有金額的現象。

這在槓桿、反向、期貨類ETF也很明顯。而股票類ETF則是投資人數眾多，就算法人資金大，平均下來也難出現超驚人的數字。

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