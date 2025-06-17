009810於24日發行！15元輕鬆買入全球百大強勢股、無懼川普震盪台美股

ETF已成為台灣投資人最愛的新興投資主流之一，保德信自今年第一季正式加入ETF市場，首檔主打最熱門的台股，第二檔被動型股票ETF-- PGIM保德信全球跨國藍籌100ETF(009810)聚焦海外藍籌股，將於6月24日至6月30日正式募集，發行價格15元，讓投資人海內外市場兼具！

值得一提的是，保德信全球藍籌ETF為目前全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF，讓投資人輕鬆透過一檔ETF，網羅全球100強趨勢企業，更能有效掌握全球投資機會。

保德信總經理梅以德指出，市值型ETF的投資價值再度被市場重視，若從整體ETF市值與受益人數分析，台灣投資人較鍾情於台股ETF。

不過歷經今年來的市場震盪，資產同時持有海內外ETF部位，已被視為分散風險、不漏接任何市場的穩健配置方式，挑選納入成長性選股因子的海外跨國企業股票型ETF，能協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。

梅以德認為，保德信今年兩檔ETF產品都聚焦於核心投資與創新策略，包括首檔保德信市值動能50ETF，以及將於6月募集的保德信全球藍籌ETF，在選股因子上各具成長動能特色，不僅是追逐市場多頭走勢好選擇，保德信亦希望能為投資人帶來具有差異化、前瞻性的ETF投資產品。

藍籌企業不僅具備品牌價值與規模經濟，更擁有強大定價權與全球業務佈局，在全球高利率與地緣變局環境下，更能展現穩健抗壓的基本面。

保德信投資長李孟霞指出，全球百大企業的市值成長性在近10年的表現相當驚人，根據統計，全球100大企業的市值約佔全球股市的30%，過去10年由9.8兆美元快速成長3倍至30.8兆美元，相當於全球股市值的3成、美股市值的6成、台股市值的15倍，反映出100大企業不只是業務範圍，甚至是在投資領域中主宰全球市場。

李孟霞表示，目前全球市場前景仍不盡明朗，投資建議擴大布局範圍，以美國來說，2025年首季美國GDP成長-0.3%，主要受到進口激增所拖累，企業面對即將來臨的關稅政策，提前大量備貨，導致貿易逆差異常擴大，至於4月份商品進口額驟降，顯示3月的提前囤貨潮為暫時性現象，而出口相對表現穩定，預期第二季整體GDP表現將有所提升。

不過，李孟霞也提醒，上半年民眾搶先消費將提前透支下半年消費動能，加上關稅衝擊陸續傳導至終端售價，相關耐久財及非必需消費將面臨壓力，廠商投資佈局亦可能出現部分推遲狀況，在美國全面加徵關稅影響下，多數機構下修美國經濟成長預期。

相較之下，歐股有受政策支持、評價面合理、地緣政治風險降低，以及美元貶值推動資金尋求非美資產投資機會等優勢，日本亦有名目GDP及企業獲利創歷史高點，有利股價表現，配合企業獲利增加使企業投資續航力維持，帶動經濟進一步成長等投資吸引力。

009810發行價15元，瞄準跨國企業優勢，投資遍及全世界、掌握全球投資機會，是全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF。

透過層層選股因子，包括企業收入和資產30%在海外的跨國企業、市值50億美元以上的大型藍籌股，再依自由流通市值加權調整，最終篩選出100檔全球指標企業，不僅為資產增添護城河優勢，也讓資產與全球經濟核心企業搭上趨勢。

009810擬任經理人黃相慈表示，009810布局範圍遍及全球，網羅美國、歐洲、日本和新興市場共100大全球標竿企業，投資涵蓋全球11大產業，包括資訊科技(41.6%)、金融(10.6%)、資療保健(10.3%)、非核心消費(9.9%)、核心消費(8.0%)、通訊服務(7.7%)、工業(4.7%)、能源(4.5%)、原材料(1.9%)、公用事業(0.5%)、房地產(0.4%)。

前十大成分股有：蘋果12.0%、微軟10.0%、輝達9.5%、亞馬遜6.4%、谷歌5.9%、博通2.8%、摩根大通2.5%、禮來2.3%、埃克森美孚1.9%、萬事達卡1.6%，各產業輪動時的投資契機不漏接。

黃相慈表示，009810採每季定審模式，每年3、6、9、12月進行指數調整，由於市場主流日益更迭，一年四次定審更能掌握當下投資趨勢。

且根據統計，全球百大企業過去10年累積報酬率高達204%，平均年化報酬率來到11.8%，而同期間全球股票漲幅僅133%，年化報酬率不到一成，僅8.8%，反映出投資若能聚焦全球100大企業，能更能有效掌握投資契機。

至於川普關稅之下，跨國藍籌企業有哪些優勢能脫穎而出，黃相慈說明，可從四大產業結構分析，首先是金融服務與通訊服務業不僅沒有進出口問題，通常也擁有較高的附加價值，如萬事達卡、谷歌等。

其次為生活必需品具備剛性需求，且因為產線和產品遍及全球，能降低受到關稅影響的衝擊。

第三像是如LVMH這類精品大型跨國企業，擁有定價能力強、高毛利、關稅轉嫁能力特性，對於關稅的抵禦能力相較其他產業更高。

最後則是像麥當勞、可口可樂這類營運分散在多個市場，或是生產、銷售來自不同國家的跨國營運多元化特性，當面對政策變動時能調整速度快，更有能力在市場上脫穎而出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。