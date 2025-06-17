「0050」18日一拆四上市！雙重紅利吸睛

元大台灣50（0050）執行一拆四股本分割，自6月11日起至6月17日暫停交易，預計6月18日恢復交易。分割後股價將調整至約每股47至48元，股價變得更親民，有望吸引更多中小資族群入場，尤其對定期定額與小額投資者而言，原本只能買零股，現在可輕鬆買進整張，投資門檻大幅降低。

拆分完成後，原持有0050的股數將乘以四倍，例如持有250股即轉為一張，資產總價值不變，但拆分成更多份額，提升交易靈活度。此次股本分割不會影響ETF的基本面及整體價值。

元大台灣50近年持續推動兩大變革：降低管理費率與股本分割，成功吸引大量人氣與資金流入。根據集保結算所6月6日資料顯示，該ETF投資人數已達110.9萬人，其中零股投資人高達67.2萬，為市場零股持有者最多的ETF，平均持股約248股。

此外，元大台灣50基金規模於6月5日突破6,000億元新高，隨著規模擴大，管理費率將持續下降，目前經理費率已降至約0.104%，為市場最低水準。若基金規模成長至7,500億元，費率有望進一步降至0.1%以下，為投資人帶來更佳成本效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。