8檔今除息台股 ETF 比一比 4檔填息、00919成交量奪冠

8檔台股ETF同步在17日除息， 其中季配型及月配型各占4檔，早盤一開盤就秒填息的有3檔，其中2檔為月配型，分別是中信成長高股息（00934）及凱基台灣AI50（00952），季配的兆豐龍頭等權重（00921）也是秒填息，富邦台灣優質高息（00730）也在盤中就填息， 合計已有4檔填息；另外，群益台灣精選高息（00919）則是爆出逾31萬張成交量， 高居成交量冠軍。

17日為ETF除息旺日，統計光是台股ETF就有8檔同一天除息，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、凱基台灣AI 50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高息（00730）、富邦特選高股息30（00900）等。

台股17日上漲，除息的台股ETF表現也不錯，一開盤就有00934、00952、00921秒填息，另外，00730也是在盤中填息，合計盤中有4檔完成填息，不過股價大多有開高走低的情況， 僅00934一直維持在參考價之上。

以成交量來看，00919早盤以21.8元開出後一度拉升至21.86元，朝填息前進，不過，盤中翻黑，但成交量則是爆出逾31萬張的大量，高居成交量冠軍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。