快訊

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

母女雪隧避車彎大打出手 疑因「搶播音樂」爆衝突互扔手機　

8檔今除息台股 ETF 比一比 4檔填息、00919成交量奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

8檔台股ETF同步在17日除息， 其中季配型及月配型各占4檔，早盤一開盤就秒填息的有3檔，其中2檔為月配型，分別是中信成長高股息（00934）及凱基台灣AI50（00952），季配的兆豐龍頭等權重（00921）也是秒填息，富邦台灣優質高息（00730）也在盤中就填息， 合計已有4檔填息；另外，群益台灣精選高息（00919）則是爆出逾31萬張成交量， 高居成交量冠軍。

17日為ETF除息旺日，統計光是台股ETF就有8檔同一天除息，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、凱基台灣AI 50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高息（00730）、富邦特選高股息30（00900）等。

台股17日上漲，除息的台股ETF表現也不錯，一開盤就有00934、00952、00921秒填息，另外，00730也是在盤中填息，合計盤中有4檔完成填息，不過股價大多有開高走低的情況， 僅00934一直維持在參考價之上。

以成交量來看，00919早盤以21.8元開出後一度拉升至21.86元，朝填息前進，不過，盤中翻黑，但成交量則是爆出逾31萬張的大量，高居成交量冠軍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF

延伸閱讀

00918從冷門變寵兒…配得穩、填息快！股魚：真正存股好朋友

00919要追過00878了？這波規模暴衝！專家：「三喜臨門」神加持

00919衝上4,000億元大關！晉升台股ETF規模第4強

00918選本業有賺錢、填息紀錄加的成分股！陳重銘：拿到股息持續買回

相關新聞

00919、00878、00713...以息養房可行？專家試算「需45%本金」：但有3風險

要幾張高股息ETF，才能支付新青安的房款？以最優惠的新青安貸款試算： 每月還款約31,750，一年總繳金額為381,000元。 全靠高股息的現金股利支付房貸，所需要的張數及本金如貼文。 想達成這個目標，所需要的本金帶約落在322萬～418萬之間。以群益台灣精選高息(00919）所需要的本金最少，而元大高息低波（00713）所需要的本金最多。 投資絕對不是穩賺不賠，也不能保證每年都能領到一樣的配息。

00918從冷門變寵兒…配得穩、填息快！股魚：真正存股好朋友

如果還停留在「00918很冷門」的印象甚至沒聽過這一檔，那真的要更新觀念了！這檔原本關注度不高的高股息ETF，現在已經默默在存股玩家中變成口袋的私藏名單，一躍翻身成為市場潛力新寵。 不只是連兩年

0050分割夯「2隱憂」浮現！00922黑馬趁勢衝 今年規模狂增6成

元大台灣50（0050）身為台灣首檔ETF，近期啟動一拆四分割成為市場焦點，拆分後價格從約180元降至約45元，將於明（18）日恢復交易，而在降低投資門檻的同時，也讓其他市值型ETF的表現受到更多投資

00919要追過00878了？這波規模暴衝！專家：「三喜臨門」神加持

00919迎來「三喜臨門」：除息日開盤走向填息、基金規模突破4000億、受益人數衝上127萬！儘管金融股占比逼近四成，引發市場討論，但強勢配息與人氣成長讓00919持續朝ETF人氣王寶座挺進。

ETF代號藏陷阱！詹璇依提醒：下單前請睜大眼睛…英文代碼恐搞亂你

2025年ETF市場正式進入「六碼時代」，投資人若還只記得四碼或五碼代號，恐怕很容易一不小心買錯商品。YouTube頻道《基金小姐姐詹璇依》最新一集節目中，詹璇依提醒「ETF代號變了，意義也變了！」尤

台股回神、科技股領漲！市值型ETF漲幅前十出爐 多檔報酬破6％

隨著美中貿易緊張緩解、台積電領軍反彈，5月台股大盤上漲5.5%，不少市值與主題型ETF表現亮眼。根據統計，2025/5/9至6/9這段期間，單月報酬前十強ETF中，包括保德信市值動能50（009803

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。