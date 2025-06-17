5月投信基金規模9.61兆元 台股ETF月增最多、債券ETF月減最多

投信投顧公會最新統計資料5月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較4月增加809.23億來到9.61兆；進一步觀察各分類基金規模增減，5月規模以台股ETF增加1,301.36億為各類型基金規模增加之冠；債券ETF規模減少2,101.04億最多。整體而言，在經過4月初的市場大動盪後，投資人把握低檔布局時機，因此台股ETF增加規模千億以上，而債券ETF在美債危機事件頻傳下，淨值下跌與投資人觀望贖回影響下規模遽減。

群益投信ETF研究團隊表示，今年市場仍將持續聚焦於川普政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，仍看好股優於債，今年權益型資產表現仍然值得期待，只是需要更謹選資產並著重資產品質，台股高息ETF就是介入台股不錯的選擇。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，近期台股高檔震盪難免，因此選股將重於選市。整體來看，過往台股歷經多次景氣更迭、系統性風險的考驗，仍保持長期向上趨勢，在類股輪動下，也都能找尋到投資亮點，近期隨籌碼面已經過大幅的清洗，現階段正可利用回檔之際重新尋找價值被錯殺的好公司，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對，是投資人可多加善用的工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，今年來金融環境受降息、地緣政治風險、川普亂世等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，此外，受到近期金融市場動盪的影響，近期非投等債指數殖利率已來到8%之上，更是非常適合長線布局之價位。川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，惟黏滯的通膨數據料將強化聯準會主席鮑爾對貨幣政策採觀望的態度，在當前市場不確定上升之際，建議投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。