00919、00878、00713...以息養房可行？專家試算「需45%本金」：但有3風險

要幾張高股息ETF，才能支付新青安的房款？以最優惠的新青安貸款試算：

40年期 利率2.275%（以補貼結束計算） 不使用寬限期 貸款本金1,000萬

每月還款約31,750，一年總繳金額為381,000元。

全靠高股息的現金股利支付房貸，所需要的張數及本金如下表。

想達成這個目標，所需要的本金帶約落在322萬～418萬之間。以群益台灣精選高息(00919）所需要的本金最少，而元大高息低波（00713）所需要的本金最多。

投資絕對不是穩賺不賠，也不能保證每年都能領到一樣的配息。

以下這幾點，是你在追求「以息養房」前，一定要了解的風險提醒：

1.配息金額會隨景氣與公司盈餘變動即使是高股息 ETF，配息也可能因市場波動或成分股獲利下滑而調降，領息金額不一定穩定。 2.本金安全永遠比高股利更重要選擇配息型商品時，不能只看殖利率，更要關注 ETF 的成分股體質與波動度，避免為了追求高息而忽略資本風險。 3.本次試算僅以 2024 年現金股利為基礎實際配息是否能「年年穩定」，還需持續觀察未來的配息政策與經營績效。

最理想的情況是：透過高股息ETF所領到的配息，年年用來支付房貸利息和部分本金。

只要準備約35%～45%的貸款本金，就有機會靠配息來「養房」，是一種相對穩健又有現金流的理財策略。

不過這樣的方式，在試算時並未考量稅金、ETF市場波動及殖利率變動風險，實務上仍需預留風險緩衝，避免遇到景氣反轉時影響配息金額。

當然，除了配息型ETF，也可以考慮市值型 ETF（如0050、00692等），透過長期增值後逐步獲利了結，轉換成償還房貸的資金，也是另一種靈活的做法。

每種方式都有優缺點，重點在於：根據自身現金流狀況與風險承受能力，選擇適合的投資策略與貸款比重。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。