00918從冷門變寵兒…配得穩、填息快！股魚：真正存股好朋友

如果還停留在「00918很冷門」的印象甚至沒聽過這一檔，那真的要更新觀念了！這檔原本關注度不高的高股息ETF，現在已經默默在存股玩家中變成口袋的私藏名單，一躍翻身成為市場潛力新寵。

不只是連兩年績效名列前茅，今年資金、人數、股價同步爆發，簡直就是ETF界的「醜小鴨變天鵝」。

事實上我在之前也曾經介紹過這一檔產品，受益於「高填息」的策略邏輯設計，每季配發的數字讓人滿意，在一波降息減發的逆風中持續維持高配息能力，可見其深厚的績效積累，還不知道有這檔產品實在是太遜了！

讓我來告訴你，這檔強在哪！

首先數據會說話 = 成績單超強！

兩年績效：+58%、+18% 基金規模暴衝至814億元 受益人數突破26萬人 年化殖利率突破12% 連續8季配息都超過3%，真正做到「配得多、配得穩」

這波六月除息也不含糊——配發 0.70元，單季殖利率破 3.1%，除息日就在 6/19，6/18是參加配息最後買進日！

成分股夠給力 = 穩上加穩

00918有不少存股族超愛的「高現金流＋高填息率」好股：

華碩、聯詠、長榮航：高殖利率又兼具基本面 中信金、兆豐金：穩定配息、抗跌又防禦 中租-KY、可成、廣達：攻守兼備、現金流強勁

這些股票共同特色就是：防禦性強、填息速度快（有的超過80%），不怕配完股價跌回去，存股人最怕的就是領了息卻賠了價，00918用實力說話！

高填息率 = 拒絕左手換右手

根據統計：00918發行以來季季配息，僅有三季未填息，整體填息紀錄優異。股價目前約22.4元，光是年化殖利率就已超過12%，完全是撿便宜的甜甜價（單季破3%、年化破12%）

簡單來說三大特點：穩、強、填

從成績單、配息數字、抗壓性到填息紀錄，00918不只變強，還持續進化！

高殖利率＋抗震組合＋高填息率＝真正適合長期穩穩領息的「存股型ETF」。

想領這次配息？6/18（週三）前進場就對了！

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