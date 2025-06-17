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台股 ETF 受益人周減2.9萬人 00919逆勢創高、奪最佳人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一周台股ETF受益人增加前十名。（資料來源：CMONEY、2025/6/13）
近一周台股ETF受益人增加前十名。（資料來源：CMONEY、2025/6/13）

根據集保戶股權分散6月13日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周減少29,206人，總人數1,112萬9,546人，今年來增加90萬3,710人。由於0050進行分拆，因此上周受益人數暫停公告，統計上維持以近一周人數為主。

雖然台股ETF受益人總人數上周減少，不過還是有11檔呈現增加，更有6檔逆勢創高，其中以17日除息的群益台灣精選高息（00919）受益人數周增1.8萬人拿下台股ETF最佳人氣王。

據了解，00919在2022年10月剛成立的受益人數為13,026人，短短兩年半的時間就成長到127萬281人，名列百萬受益人ETF之一。探討其深受投資人青睞的原因，在於00919的9次配息金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且雖然台股高息ETF吹起降息風，但00919至今仍是唯一維持配息新高的台股ETF，在17日除息後，對於存股族來說又是一次進場增加存股張數的機會。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在大區間震盪盤勢下，投資策略可保持守中帶攻，資產配置方向調整至AI績優族群與高殖利率族群並行，建議資產配置轉進積極與抗波動化並存，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，目前持續進行美國與各國談判階段，預期台灣關稅將可適度的回調，而後續美國降稅利多亦將逐漸登場。因預期各國至少有10%關稅，對於獲利仍有侵蝕，在多空因素皆有影響下，目前還是選股不選市的策略，可善用震盪整理期布局未來潛力股。而台股高息ETF是存股族的最佳選擇之一，投資人也可趁股價便宜之際，增加存股張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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