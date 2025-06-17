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0050怎麼改善體質？網路投票一面倒劍指台積電 中鋼、台塑四寶也中槍

聯合新聞網／ 綜合報導
0050近日一拆四，明天就會恢復正常交易，有網友好奇還有什麼可改進之處。中央社
0050近日一拆四，明天就會恢復正常交易，有網友好奇還有什麼可改進之處。中央社

0050（元大台灣50）正進行一拆四分割作業，明日才會恢復交易，但有網友認為0050仍有4項值得改善之處，因此在Dcard發文詢問大家覺得有哪些投資痛點是希望改進的，從網路投票可發現，有41%的人認為「權重不要過度集中在台積電」。

原po表示，自己是0050長期持有者，一有閒錢就會丟進去投資，目前已投資0050三年多，日後也會以它為持股重心。他稱讚0050選股邏輯簡單、透明，就是台灣前50大市值公司為主，報酬跟台股大盤走勢幾乎一致，不太容易走鐘，再加上擁有管理費低、規模越大費用越低的優點。

然而，0050也有4項投資痛點引起關注。

第一、踢不掉嚴重衰退的拖油瓶

這幾年傳產股台塑四寶、台泥、中鋼EPS比慘的，股價也順便腰斬，說明市值大不一定代表獲利好，但0050也只能跟著硬扛吃下來。

第二、買不到市值前50大以外的股

0050就是綁定市值前50大，表現再猛，市值不夠大也買不到，旺矽、雙鴻、川湖、台光電這些中大型股礙於市值沒辦法入列，甚至有幾檔已經創歷史新高，如果放大到100大，甚至是150大應該會更好？

第三、台積電權重超過50%，過度集中

很多人說買0050為何不直接買2330，雖然台積電很猛，但佔到50%權重，加權指數也只有佔30多%，風險實在過於集中。

第四、基本面、股價表現越好的個股不能調高權重

台積電很飆很穩沒錯，但有好幾檔股其實比他更猛，像：奇鋐、健策、緯創，這些獲利明顯爆發的成分股，如果能依據表現提高權重，0050的報酬率應該能更好?

文章底下有人留言認同原po的觀點，「穩就是0050的價值，只是有些爛股能調整一下的確會更好，前50大市值確實不代表體質都是好的」、「希望股價好的能調高權重，然後排除沒賺錢的股」、「改不配息最好」、「遇到特別時局換股頻率可以高一點，像這幾年關稅之亂、AI題材崛起」、「如果真能買50大以外的成分股是不錯的加分」。

反對原po看法的人則認為，「實際上0050就不是一個能改善的東西，0050就是被動指數，按市值分配比例，一旦做了調整加上這些人為判斷，它就不是一個被動指數ETF了」、「0050根本不用改什麼，跟蹤大盤指數，沒有任何人為干預就是最好的」、「那就買主動型ETF就好了，幹嘛要0050改，現在ETF選擇那麼多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50

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