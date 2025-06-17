0050分割夯「2隱憂」浮現！00922黑馬趁勢衝 今年規模狂增6成

元大台灣50（0050）身為台灣首檔ETF，近期啟動一拆四分割成為市場焦點，拆分後價格從約180元降至約45元，將於明（18）日恢復交易，而在降低投資門檻的同時，也讓其他市值型ETF的表現受到更多投資人注意，例如近期的市場黑馬國泰台灣領袖50（00922）就被視為0050的未來最強對手。

0050自6月11日起進行一拆四的分割作業，市場對市值型ETF的關注度明顯升溫，一名長期投資0050的網友就在Dcard分享投資心得，表示他認同0050選股邏輯簡單且管理費低，但有幾項投資痛點包括市值大不代表獲利好，且台積電權重超過50%已過度集中等等。

在這樣的討論聲中，另一檔同樣主打市值型，但指數選股邏輯納入低碳轉型分數、剔除獲利負數的ETF國泰台灣領袖50（00922）也逐漸受到市場關注，00922早早就透過篩選邏輯踢出獲利不佳的個股，並設有個股權重上限，避免過度集中於單一產業或公司，更貼近大盤，近來更是調降經保費，在新一代市值型ETF當中脫穎而出，今年規模已大幅成長逾六成，成為國內第三大市值型ETF。

此外，00922每股價格約在20元上下，對於小資族而言是更佳的入門選擇。隨著ETF市場日益成熟，投資人對產品的策略設計與成分股品質愈加重視。0050作為台灣ETF的先驅，仍具代表性地位，而00922則以不同的選股邏輯與價格優勢，提供另一種市值型ETF的可能性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。