快訊

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

等2年！Apple Watch Ultra 3「今年一定出」 增2功能攜手iPhone 17亮相

0050分割夯「2隱憂」浮現！00922黑馬趁勢衝 今年規模狂增6成

聯合新聞網／ 綜合報導
0050一拆四降價吸引市場目光，也帶動市值型ETF討論熱度。國泰00922以低碳選股、分散權重策略突圍，成為新世代市值型ETF黑馬，今年以來規模成長逾六成。(中央社)
0050一拆四降價吸引市場目光，也帶動市值型ETF討論熱度。國泰00922以低碳選股、分散權重策略突圍，成為新世代市值型ETF黑馬，今年以來規模成長逾六成。(中央社)

元大台灣50（0050）身為台灣首檔ETF，近期啟動一拆四分割成為市場焦點，拆分後價格從約180元降至約45元，將於明（18）日恢復交易，而在降低投資門檻的同時，也讓其他市值型ETF的表現受到更多投資人注意，例如近期的市場黑馬國泰台灣領袖50（00922）就被視為0050的未來最強對手。

0050自6月11日起進行一拆四的分割作業，市場對市值型ETF的關注度明顯升溫，一名長期投資0050的網友就在Dcard分享投資心得，表示他認同0050選股邏輯簡單且管理費低，但有幾項投資痛點包括市值大不代表獲利好，且台積電權重超過50%已過度集中等等。

在這樣的討論聲中，另一檔同樣主打市值型，但指數選股邏輯納入低碳轉型分數、剔除獲利負數的ETF國泰台灣領袖50（00922）也逐漸受到市場關注，00922早早就透過篩選邏輯踢出獲利不佳的個股，並設有個股權重上限，避免過度集中於單一產業或公司，更貼近大盤，近來更是調降經保費，在新一代市值型ETF當中脫穎而出，今年規模已大幅成長逾六成，成為國內第三大市值型ETF。

此外，00922每股價格約在20元上下，對於小資族而言是更佳的入門選擇。隨著ETF市場日益成熟，投資人對產品的策略設計與成分股品質愈加重視。0050作為台灣ETF的先驅，仍具代表性地位，而00922則以不同的選股邏輯與價格優勢，提供另一種市值型ETF的可能性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 市值型 00922國泰台灣領袖50ETF基金 0050元大台灣50

延伸閱讀

00918選本業有賺錢、填息紀錄加的成分股！陳重銘：拿到股息持續買回

台股回神、科技股領漲！市值型ETF漲幅前十出爐 多檔報酬破6％

ETF代號藏陷阱！詹璇依提醒：下單前請睜大眼睛…英文代碼恐搞亂你

00919要追過00878了？這波規模暴衝！專家：「三喜臨門」神加持

相關新聞

00918從冷門變寵兒…配得穩、填息快！股魚：真正存股好朋友

如果還停留在「00918很冷門」的印象甚至沒聽過這一檔，那真的要更新觀念了！這檔原本關注度不高的高股息ETF，現在已經默默在存股玩家中變成口袋的私藏名單，一躍翻身成為市場潛力新寵。 不只是連兩年

0050分割夯「2隱憂」浮現！00922黑馬趁勢衝 今年規模狂增6成

元大台灣50（0050）身為台灣首檔ETF，近期啟動一拆四分割成為市場焦點，拆分後價格從約180元降至約45元，將於明（18）日恢復交易，而在降低投資門檻的同時，也讓其他市值型ETF的表現受到更多投資

00919要追過00878了？這波規模暴衝！專家：「三喜臨門」神加持

00919迎來「三喜臨門」：除息日開盤走向填息、基金規模突破4000億、受益人數衝上127萬！儘管金融股占比逼近四成，引發市場討論，但強勢配息與人氣成長讓00919持續朝ETF人氣王寶座挺進。

ETF代號藏陷阱！詹璇依提醒：下單前請睜大眼睛…英文代碼恐搞亂你

2025年ETF市場正式進入「六碼時代」，投資人若還只記得四碼或五碼代號，恐怕很容易一不小心買錯商品。YouTube頻道《基金小姐姐詹璇依》最新一集節目中，詹璇依提醒「ETF代號變了，意義也變了！」尤

台股回神、科技股領漲！市值型ETF漲幅前十出爐 多檔報酬破6％

隨著美中貿易緊張緩解、台積電領軍反彈，5月台股大盤上漲5.5%，不少市值與主題型ETF表現亮眼。根據統計，2025/5/9至6/9這段期間，單月報酬前十強ETF中，包括保德信市值動能50（009803

00919衝上4,000億元大關！晉升台股ETF規模第4強

第4檔4,000億台股ETF誕生，群益台灣精選高息ETF（00919）高穩配息政策受青睞，16日在第9次除息前夕吸引大量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。