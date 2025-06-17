00919要追過00878了？這波規模暴衝！專家：「三喜臨門」神加持

ETF人氣指標 00919 今天有三喜臨門：

第一喜：除息交易日一開盤就邁向填息之路，雖然後來的股價開高走低，但都還維持著與淨值有0.4~0.5%的溢價空間 第二喜：基金資產規模突破4000億元大關 第三喜：基金受益人數再創新高達到127萬人，比前一次除息多了15.6萬人加入

說一句發行00878的國泰投信不中意聽的話：00919再用這樣的成長速度下去，基金資產規模沒多久就可以超越00878（現在約為4400億元）了。

00919規模突破4000億元，離00878越來越近？若成長速度持續，超越「高股息一哥」00878恐只是時間問題。圖／AI生成

不過，為什麼00919今天會有這樣的「三喜臨門」的氣勢？

一、美股上漲助陣

00919今天一開盤就走向填息，主要原因還是清晨收盤的美國股市大漲帶動台股跟著漲啦！道瓊指數指數、那斯達克指數漲幅分別達到0.7%、1.5%以上，只能說00919運氣真好，連除個這麼高的配息，美國股市都來幫它！

二、配息敢給且穩健

老話一句！會買高配息ETF的投資人無非就是想要「穩定」、「配得多」的股息，00919就是完全走這樣的「敢給」模式（00918也是敢給），日後00919基金規模超過00878應該不是難事。

三、填息永遠是明天的事

龜毛的投資人一定會說：「敢給配息，也要能填息才有用啊！」但是對於正在努力存股00878、00919的投資人而言，反正填了息也沒有要賣掉，最好不要填息填得太快，這樣才能在股價的低檔區多存一些張數囉！

00919轉型金控ETF？

然而，歌頌歸歌頌，應該吐槽00919的話還是得講給投資人聽：經過除息前的換股之後，現在00919的前五大持股權重比例的個股，分別是國泰金（14.4%）、中信金（12.7%）、富邦金（10%）、聯電（9.9%）、長榮（8%），金融股的權重占了整個00919資產規模的37.75%，比重將近4成，以壽險業近期可能不斷產生匯損、金控業被歸納為內需產業來看，4000億元的資產規模投注在這個單一產業的比重似乎太高了吧？！

而台灣在國際上最具優勢的半導體產業類股，現在00919的持股權重比例卻只剩下24.6%，連四分之一的比重都不到。

只能說在台幣升值的趨勢之下，金控產業、半導體產業都同樣承受著不同的營運壓力，但是00919此時仍然看好金融股未來的填息能力可以勝過半導體類股吧！認同這種看法的人就趁著00919股價除息後、股價變便宜，多買一點；不認同的人就少買一點囉！

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