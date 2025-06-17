ETF代號藏陷阱！詹璇依提醒：下單前請睜大眼睛…英文代碼恐搞亂你

2025年ETF市場正式進入「六碼時代」，投資人若還只記得四碼或五碼代號，恐怕很容易一不小心買錯商品。YouTube頻道《基金小姐姐詹璇依》最新一集節目中，詹璇依提醒「ETF代號變了，意義也變了！」尤其今年ETF代號不只拉長變成六位數，結尾還可能加上英文字母，一個不注意就可能買到與原本目標完全不同的產品。

她強調，這不是冷知識，而是下單前「不得不查清楚」的關鍵資訊。

00980系列全解析：字母不同 ETF屬性差很大

以00980系列為例，目前市場上已有或即將出現的代號包括：

009800：中信NASDAQ，屬於被動式股票ETF，追蹤NASDAQ 100指數 00980A：野村主動式股票ETF，是台灣第一檔主動式ETF，2025年5月5日掛牌 00980B：台新發行的被動式債券ETF，配置BBB+等級以上、約10年期的投資級債 00980D：聯博預計發行的主動式債券ETF，尚未IPO，但已通過申請 00980T：凱基預計推出的平衡型ETF，結合美股科技與美國公債，為被動式多重資產ETF

詹璇依建議，投資人務必記住字母代表的意義：

A 是 Active（主動式股票）、B 是 Bond（被動債券）、D 是主動債券、T 是平衡型資產。

未來ETF代號的尾碼可能是數字，也可能是字母，下單前不只要看前面，後面的字母才是真正的關鍵。

為何ETF代號變多？三大類型同時放行

2025年ETF市場開放三大新類型，造成代號數量激增，詹璇依整理如下：

主動式ETF：由經理人主動選股操作，以追求超額報酬 主動式債券ETF：承襲過去主動債券基金邏輯，由經理人精選債券避險與配置 被動式多重資產ETF：結合股債平衡概念，以固定比例追蹤指數，具備防禦特性

她提醒，這些ETF在代號上已預先分流，但投資人若只看到「00980」就下單，很可能買到錯的商品。

主動式ETF績效亮眼 00980A初登場即超越大盤四倍

以今年5月5日正式掛牌的00980A為例，剛上市即遇破發，但隨著市場風險緩解，自5月2日至5月12日短短一週內漲幅就明顯優於大盤，表現更是同期間的4倍以上。

「我就覺得驕傲，因為我是主動基金的擁護者，主動式操作真的強！」詹璇依自信地說。她認為，主動式操作具備彈性優勢，在市場波動劇烈的情況下，能由經理人靈活避險與選券，更能控制下跌風險。

主動債、平衡型即將登場 新手適合這樣配置

尚未IPO的00980D（主動債）與00980T（平衡型）也已獲主管機關核准，預計將於今年下半年陸續上市。對於風險屬性較保守、但又想參與成長行情的投資人而言，詹璇依認為這兩類商品提供了很好的配置工具。

尤其00980T結合科技股與美國公債、固定比例操作，屬於教科書式的平衡組合；00980D則由聯博發行，主打專業經理人精選債券、強化防禦力，都是未來可期待的ETF新品。

投資錯買代號真實案例：差點從零股變整張

節目尾聲，詹璇依也分享了一則驚險的小插曲。她曾在手機APP操作下單時，差點從買零股變成買整張ETF，還笑稱「差點去坐牢！」提醒大家，券商APP雖然愈來愈貼心，但代號辨識與單位切換還是需要投資人親自確認。

投資不怕慢 只怕搞錯方向

「投資就是要看天時、地利、人和！」詹璇依強調，ETF雖然是便捷的投資工具，但當商品類型與代號愈來愈多元，基本功就更不能忽視。

她最後呼籲投資人，下單前務必查清楚ETF代號背後代表的商品屬性，特別是英文尾碼所對應的邏輯差異，並應根據自身的風險承受度，審慎選擇適合自己的主動式或被動式策略。

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。