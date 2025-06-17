押注油價反轉行情！00673R申購額創新高、今起暫停初級市場申購

以伊戰爭持續，油價短線飆漲，也出現押注行情反轉的投資人進場交易，期元大S&P原油反1（00673R）連續九日獲得淨申購，其中，16日流入21.5億元，金額改寫掛牌以來新高，在買氣熱絡下，17日起暫停受理初級市場申購，投資人在次級市場交易時須留意合理折溢價。此外，00673R將於7月2日至21日進行反分割投票，尋求淨值回升。

地緣政治風險快速升溫，00673R連三交易日成交量超過10萬張，其中，13日成交量衝上18.3萬張，改寫掛牌以來歷史新高。在交易需求熱絡下，00673R總發行量已經來到962,703,000個受益權單位，已達可募集額度上限。

元大投信公告，00673R自17日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理買回，使可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場申購。投資人因故無法進行初級市場申購者，仍可透過證券交易市場（次級市場）交易，委託證券經紀商於次級市場買進受益憑證。

法人分析，00673R屬於交易型產品，從市場慣性觀察，積極型的投資人或會採取「逆勢交易」，即利用原油價格因利多事件上漲，00673R大跌之際進場操作，押注盤勢將在事件緩和後反轉。

法人指出，元大投信已宣布啟動反分割投票，若通過可使淨值回到20元以上，建議持有等反彈的投資人踴躍投票，避免兩檔ETF淨值過低。據元大投信公告，00706L、00673R反分割議案預計7月24日以書面方式召開受益人會議，持有人將於7月2日起收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，數分鐘內即可完成，電子投票時間為7月2日至7月21日23:59分止。

提醒投資人，暫停受理初級市場申購意味著不會再有新籌碼進入市場中，此際進行00673R交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF折溢價風險及其商品特性。另一方面，00673R自6月11日淨值已跌破7元，基於保護本基金受益人投資權益考量，若最近十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅，有達百分之六十五情事，證交所將於其公告後次一營業日起，暫停該ETF融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。