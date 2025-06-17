快訊

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

App Store的「免費VPN」真的安全嗎？被爆中國APP有蒐集個資風險

聽新聞
0:00 / 0:00

00919衝上4,000億元大關！晉升台股ETF規模第4強

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
4檔4000億以上台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/6/16）
4檔4000億以上台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/6/16）

第4檔4,000億台股ETF誕生，群益台灣精選高息ETF（00919）高穩配息政策受青睞，16日在第9次除息前夕吸引大量買盤挹注，不但單日成交量為全台股市場最大，規模也一舉突破4,000億大關。

統計目前市場上共有4檔台股ETF規模達4,000億以上，以規模最快達到4,000億的天數來看，最晚成立的00919群益台灣精選高息ETF僅花了971天成長最快，其次為00878花了1,670天、0056花了6,265天、0050花了7,648天。

市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至16日收盤價22.49元，其中經過9次年化配息率逾10%的配息，目前成立以來含息累積報酬86.64%，規模也從成立時的35億至今突破4,000億，規模達4,007.7億，高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，且也是目前市場上唯一配息維持新高的台股高息ETF，息利雙收讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，雖然台股近日高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，在跌的時候進場布局，可以突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，存股族則可利用逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 台股 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

台股回神、科技股領漲！市值型ETF漲幅前十出爐 多檔報酬破6％

中東局勢惡化…瑞銀解析布局 點名這些市場與台股

台股震盪 搶短買盤救援…千金股站上17檔

台股科技型前十強 績優

相關新聞

台股回神、科技股領漲！市值型ETF漲幅前十出爐 多檔報酬破6％

隨著美中貿易緊張緩解、台積電領軍反彈，5月台股大盤上漲5.5%，不少市值與主題型ETF表現亮眼。根據統計，2025/5/9至6/9這段期間，單月報酬前十強ETF中，包括保德信市值動能50（009803

0056跟0050近三年報酬差距僅10％…且領息好安心？關鍵在「長期持有」

根據統計，台灣人投資ETF的規模足夠蓋50座台北101，但也因為種類多元，最常被提出的問題之一，就是「投資0050或0056，哪個比較好？」與其比較商品，智富月刊社長林正峰在網路理財節目《財富狂犇》點

00918選本業有賺錢、填息紀錄加的成分股！陳重銘：拿到股息持續買回

之前有提到00918「高填息」的特點，繼續來看一下指數設計，主要是從市值前150大企業，挑選近四季營業利益為正（本業有賺錢），統計最近15次填息次數，再挑選出前30檔成分股。(資料來源：臺灣指數公司。

他揭0050四隱憂⋯踢不掉拖油瓶、太集中台積電！反被勸買主動式ETF

「元大台灣50（0050）」身為台灣第一支ETF，它追蹤的台灣50指數涵蓋了台股市值前50大龍頭公司，是許多長期投資者的首選。今年6月，0050進行「一拆四」的股價分割作業，拆分後每股價格預估將從180元降至約45元。6月10日是拆分前的最後交易日，6月18日則是拆分後的恢復交易日。

00919衝上4,000億元大關！晉升台股ETF規模第4強

第4檔4,000億台股ETF誕生，群益台灣精選高息ETF（00919）高穩配息政策受青睞，16日在第9次除息前夕吸引大量...

台股ETF、債券ETF本周除息王 投資人氣飆

本周是6月ETF超級除息周，CMoney資料統計，共有52檔股債ETF將進行除息，其中，台股ETF年化配息率前五名高達9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。