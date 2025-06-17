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台股回神、科技股領漲！市值型ETF漲幅前十出爐 多檔報酬破6％

聯合新聞網／ 綜合報導
5月台股反彈帶動市值與主題型ETF齊揚，其中009803保德信市值動能50單月漲幅達6.51%，為同類型ETF中表現最佳。圖／聯合報系資料照片
5月台股反彈帶動市值與主題型ETF齊揚，其中009803保德信市值動能50單月漲幅達6.51%，為同類型ETF中表現最佳。圖／聯合報系資料照片

隨著美中貿易緊張緩解、台積電領軍反彈，5月台股大盤上漲5.5%，不少市值與主題型ETF表現亮眼。根據統計，2025/5/9至6/9這段期間，單月報酬前十強ETF中，包括保德信市值動能50（009803）、元大MSCI金融（0055）、中國信託小資高價30（00894）等，均有超過6%漲幅，反映科技與大型股同步回升的市場結構。尤其，009803迄6/10已反彈約7.3%奪排名第一，是市值型ETF當中的黑馬

從榜單來看，本次前十強ETF如下：

009803保德信市值動能50（+6.51%）
0055元大MSCI金融（+6.43%）
00894中信小資高價30（+6.36%）
00938凱基優選30（+5.61%）
0052富邦科技（+5.51%）
00947台新臺灣IC設計00952凱基台灣AI50（皆逾5.3%）

其中前五檔皆偏向市值型或價值成長型策略，搭配大型電子與金融核心配置，在本輪震盪後展現不俗恢復力。

回顧5月表現領先的原因 主要來自三大動能

1.評價修正完畢，估值回升：台股4月跌深後，5月進入基本面支撐期，評價從谷底彈升，估值重回16倍本益比，市場資金重新回流。

2.科技股貢獻強勁：電子類股5月上漲13.9%，AI伺服器與晶圓代工族群是主攻核心，帶動多檔含科技成分ETF表現領先。

3.大型權值強於中小型：市值型ETF受惠台積電、金融等權值股上攻，恢復力普遍高於新掛牌ETF。

以009803為例，其特色在於科技股占比達72.6%，第一大持股台積電占比30.97%，5月股價上漲超過15%，整體組合同步走揚。

此外，投信也在6月中進行定期換股調整，預計提高「價值型個股」配置比重，強化整體組合的防禦與配息潛力，迎戰除權息旺季。

從恢復力來看，009803從4/2關稅議題以來，迄6/10已反彈約7.3%，不僅收復跌幅，表現也優於其他台股市值型ETF，更顯選股與時點策略的重要性。

法人觀點認為

市值型ETF的優勢，在於既能抓住龍頭企業成長動能，又有基本面支撐與分散配置。像009803這類結合「市值 × 動能」策略的產品，在波動市況下具有一定彈性。

若投資人希望在AI成長主題中搭配防禦結構、追求穩健參與行情，可考慮將009803與其他ETF做多元配置，例如市值防守型、主題高成長型、以及平衡式高股息ETF，共同形成具進可攻、退可守的ETF組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 00952凱基台灣AI50 00947台新臺灣IC設計 00938凱基台灣優選30 00894中信小資高價30 0055元大MSCI金融 0052富邦科技

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