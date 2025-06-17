台股ETF、債券ETF本周除息王 投資人氣飆

本周是6月ETF超級除息周，CMoney資料統計，共有52檔股債ETF將進行除息，其中，台股ETF年化配息率前五名高達9%以上、債券ETF年化配息率前五名高達7%以上，這10檔ETF持續吸引收息型投資人加碼，投資人數皆見正成長。

台股ETF除息王四檔年化配息率破10%，同時也反應在投資人氣的表現上，投資人數成長率在1%至4%，年化配息率達12.81%的群益台灣精選高息（00919）成長3.61%最高，大華優利高填息30（00918）成長2.53%、中信綠能及電動車（00896）成長0.31%，及第一金工業30（00728）成長0.96%等。

第一金工業30基金經理人曾萬勝指出，台股目前落後美股表現，6月至8月是台股股東會、除權息旺季，預料高股息概念股及低基期，政策受惠的工業及基礎建設等標的，仍將吸引台股投資人偏好，整體市場轉向樂觀，有助台股後市反彈續攻表現。

債券ETF除息王武檔年化配息率破7%，投資人氣表現也吸睛，年化配息率9.66%的第一金優選非投債（00981B）投資人數成長率高達16.24%最受到投資人青睞，凱基美國非投等債（00945B）成長2.39%、國泰A級科技債（00781B）成長3.04%、復華彭博非投等債（00710B）則成長0.22%及元大優息投等債（00968B）成長6.98%。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤表示，地緣政策風險再起，也不妨適度配置較低波動風險、收益穩健的債券ETF，目前全球經濟韌性佳、企業獲利持穩，信用違約風險無虞，違約率續處於低檔，債券價格修正後提供更佳的收益吸引力，投資人可以分批布局，存續期在二至三年，平均到期殖利率仍有7%至8%水準的非投資等級債券，維持較佳收益與穩健債息，同時降低投資組合波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。