0056跟0050近三年報酬差距僅10％…且領息好安心？關鍵在「長期持有」

根據統計，台灣人投資ETF的規模足夠蓋50座台北101，但也因為種類多元，最常被提出的問題之一，就是「投資0050或0056，哪個比較好？」與其比較商品，智富月刊社長林正峰在網路理財節目《財富狂犇》點出報酬率的盲點：以10年以上的累積報酬率來看，0050確實報酬率遠勝0056，但若將觀測週期縮短至3年，差距就縮小到10％左右。

林正峰自評為積極型投資人，早期以個股投資為主，後則因工作忙碌而調整以ETF為核心資產，佔投資組合六成所右。其中又有六成在市值型 ETF、兩成在高股息ETF，其他則按照當時環境條件做策略型的調整。以過去 10年（2015-2024）表現來看，0050累計報酬率300%，年化報酬率約14.8%。如果將週期縮短至五年，年化報酬率達18.9%，績效當然是令人滿意的。

若不能長期持有 那比較長期投報率有意義嗎？

0050為2003發行，0056為2008年發行，以長期投報率來看，0050是勝過0056的，差距也是300%與179% 之差。但若縮短到近三年對比，差距則縮減到僅有10%，甚至若加入00713比較，報酬率還比0050與0056都高。

林政峰以此現象點出，短時間要比較高股息商品，差距就不大。真正的關鍵差別，還是投資時間長或短，當確定資金是長期投入，而不會兩三年後就會作為他用，才能達成預設的投資目標。但不管是哪一種，只要如果能長期有紀律投資，累積部位、平均成本，長期來看都是贏家——勝過那些旁觀而終究未能參與市場的人。

也因為投資週期有長短之分，年輕人較適合趁早參與市值型ETF，退休族可增加高股息ETF配置，一來可支應消費支出，再來是股息在股災時也能做為下檔保護，具有抵禦波動的特色。

三代市值型ETF差在哪？

而光是台灣一個加權指數，就有三種市值 ETF。林正峰分析，最貼近加權指數報酬的，是2011年上市的永豐台灣加權（006204），可惜規模低於 2 億，需考量ETF清算下市風險。

0050與006208則是單一持股沒有上限，台積電佔比較高，也牽動ETF報酬率有超乎指數的表現，差別則是管理費略有差異，可能影響長期報酬率。2024 年0050報酬率為48%，比指數還要高出 16%，就是因為台積電大漲。然而，成也台積電，敗也台積電，若台積電表現不佳，指數ETF報酬就會落後加權指數。

因此第三代指數型ETF 00922與00905，則是有單一持股上限 30% 不能再加碼，以做為區隔。但林正峰皮醒，若要追蹤長期的指數報酬，管理費不能太高，也要注重流動性。成立較久的ETF股價幾乎都在100以上，新一代的市值型ETF價格較低，會考慮到老牌市值型ETF沒有的因素，分配較均勻，規模若能增加到百億以上會更好。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：一個加權指數，三代市值型 ETF：除了還原指數報酬，到底還差在哪裡？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。