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00918選本業有賺錢、填息紀錄加的成分股！陳重銘：拿到股息持續買回
之前有提到00918「高填息」的特點，繼續來看一下指數設計，主要是從市值前150大企業，挑選近四季營業利益為正（本業有賺錢），統計最近15次填息次數，再挑選出前30檔成分股。(資料來源：臺灣指數公司。資料日期：2025/4/30。)
0056一樣是從市值前150大企業中選股，同樣是挑穩定的大公司，但是0056只是用「預測未來一年高殖利率」選股，並沒有考慮到填息次數。由於被動型ETF就是「追蹤指數」，所以投資人要了解指數的差別。
接著用數字說話，來看一下00918實際的配息表現，最近七次之單次配息率皆達3%，再加上高填息的指數特點。股價從2022年底上市時的15元，一路上漲到現在的21.99元，也就是當初參與申購的投資人，同時賺到：股利+價差。最後要提醒一下投資人，領股利雖然很開心，但是要記得將股利持續買回，才會有複利效果喔，你的股票才會「一暝大一寸」。
提醒一下，大華優利高填息30除息日為19日，為季配型標的，每受益權單位將配發0.7元、單次殖利率高達3.12％，最後買進日為6月18日，想要參與除息的朋友，要記得喔。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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