快訊

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

殘骸噴入鏡頭！以色列轟炸伊朗國營電視台 主播逃命震撼畫面曝光

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

聽新聞
0:00 / 0:00

00918選本業有賺錢、填息紀錄加的成分股！陳重銘：拿到股息持續買回

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
00918指數設計考量「本業賺錢＋高填息紀錄」自上市以來，單次配息率屢達3%以上，股價更從15元漲至近22元，展現價差與配息雙收實力。圖／聯合報系資料照片
00918指數設計考量「本業賺錢＋高填息紀錄」自上市以來，單次配息率屢達3%以上，股價更從15元漲至近22元，展現價差與配息雙收實力。圖／聯合報系資料照片

之前有提到00918「高填息」的特點，繼續來看一下指數設計，主要是從市值前150大企業，挑選近四季營業利益為正（本業有賺錢），統計最近15次填息次數，再挑選出前30檔成分股。(資料來源：臺灣指數公司。資料日期：2025/4/30。)

0056一樣是從市值前150大企業中選股，同樣是挑穩定的大公司，但是0056只是用「預測未來一年高殖利率」選股，並沒有考慮到填息次數。由於被動型ETF就是「追蹤指數」，所以投資人要了解指數的差別。

接著用數字說話，來看一下00918實際的配息表現，最近七次之單次配息率皆達3%，再加上高填息的指數特點。股價從2022年底上市時的15元，一路上漲到現在的21.99元，也就是當初參與申購的投資人，同時賺到：股利+價差。最後要提醒一下投資人，領股利雖然很開心，但是要記得將股利持續買回，才會有複利效果喔，你的股票才會「一暝大一寸」。

提醒一下，大華優利高填息30除息日為19日，為季配型標的，每受益權單位將配發0.7元、單次殖利率高達3.12％，最後買進日為6月18日，想要參與除息的朋友，要記得喔。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 0056元大高股息

延伸閱讀

00919小資版本？錯過最後上車日免擔心！市場預估：00961首配表現值得期待

00919高息連配9季、規模逼4000億 但今年帳面有虧損！棒棒三重解析

00919今最後上車！12%殖利率成降息潮的「頑固份子」 專家：發薪日固定加碼

00940配息能回到8％以上？不敗教主：收益平準金只有0.02元

相關新聞

0056跟0050近三年報酬差距僅10％…且領息好安心？關鍵在「長期持有」

根據統計，台灣人投資ETF的規模足夠蓋50座台北101，但也因為種類多元，最常被提出的問題之一，就是「投資0050或0056，哪個比較好？」與其比較商品，智富月刊社長林正峰在網路理財節目《財富狂犇》點

00918選本業有賺錢、填息紀錄加的成分股！陳重銘：拿到股息持續買回

之前有提到00918「高填息」的特點，繼續來看一下指數設計，主要是從市值前150大企業，挑選近四季營業利益為正（本業有賺錢），統計最近15次填息次數，再挑選出前30檔成分股。(資料來源：臺灣指數公司。

他揭0050四隱憂⋯踢不掉拖油瓶、太集中台積電！反被勸買主動式ETF

「元大台灣50（0050）」身為台灣第一支ETF，它追蹤的台灣50指數涵蓋了台股市值前50大龍頭公司，是許多長期投資者的首選。今年6月，0050進行「一拆四」的股價分割作業，拆分後每股價格預估將從180元降至約45元。6月10日是拆分前的最後交易日，6月18日則是拆分後的恢復交易日。

台股ETF、債券ETF本周除息王 投資人氣飆

本周是6月ETF超級除息周，CMoney資料統計，共有52檔股債ETF將進行除息，其中，台股ETF年化配息率前五名高達9...

ETF超級除息周登場 吸引存股族資金湧入

本周是6月ETF超級除息周，CMoney資料統計，共有52檔股債ETF將進行除息，其中台股ETF年化配息率前五名達9%以...

00919憑什麼最快衝破4,000億元大關 法人這樣說

ETF續夯，4,000億元俱樂部再添一檔新成員。群益台灣精選高息（00919）高穩配息政策受青睞，第九次除息前夕吸引大量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。