日股ETF龍頭 調整成分股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
00949成分股調整
00949成分股調整

國內規模最大、受益人數最多的日股ETF復華日本龍頭（00949）完成年度成分股調整，七進七出。其中前十大持股二進二出，新增瑞可利控股、本田汽車，刪除住友商事、日立製作所。

復華投信表示，此次其他新增持股還納入今年來股價表現優於大盤的遊戲大廠萬代南夢宮控股（Bandai Namco）、全球最大碳纖維生產商東麗（Toray）、在全球航運業占有重要地位的商船三井（Mitsui），以及兩檔醫藥股大塚控股（Otsuka）、安斯泰來製藥（Astellas Pharma）。

目前證交所掛牌交易的日股ETF共有九檔（不含槓反），根據證交所及集保結算所最新統計截至13日，復華日本龍頭資產規模46.3億元、受益人數2.47萬人皆為同類型之冠；今年來報酬跌0.1%，表現優於日經225指數的跌4.1%。

復華投信表示，00949追蹤指數為NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，挑選30檔日本最具全球競爭力大型產業龍頭股，主題涵蓋優勢製造業、日本商社、關鍵半導體及娛樂消費業，最新一次成分股調整納入醫療、汽車、航運等產業，讓布局更為分散，除了可兼顧盤勢類股輪動之外，也因應今年來不確定性增高的政經情勢變化。

00949每年6月調整成分股，此次調整刪除牧田、住友商事、日本電產、優妮嬌聯、日立製作所、山葉發動機、住友金屬礦業。

中國信託投信表示，日本央行總裁植田和男日前表示，日本經濟有能力承受美國潛在關稅衝擊。觀察近期NISA帳戶持股排行，五大商社已成多數散戶投資主要標的。日本商社具備規模與成本優勢，加上強大品牌黏著度，經營模式深受外資肯定，巴菲特旗下波克夏持續持有五大商社股票。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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