00919憑什麼最快衝破4,000億元大關 法人這樣說

ETF續夯，4,000億元俱樂部再添一檔新成員。群益台灣精選高息（00919）高穩配息政策受青睞，第九次除息前夕吸引大量買盤挹注，昨（16）日成交量為全台股市場最大，規模也一舉突破4,000億元大關，來到4007.73億元。

目前共有四檔ETF規模在4,000元億以上，依序為元大台灣50的6527.46億元、元大高股息4554.08億元、國泰永續高股息4403.06億元、群益台灣精選高息4007.73億元。

以規模最快達到4,000億元關卡的天數來看，最晚成立的群益台灣精選高息僅花971天成長最快，其次為國泰永續高股息花了1,670天、元大高股息花了6,265天、元大台灣50花了7,648天。隨著ETF成為家喻戶曉的理財工具，熱門ETF成長速度也愈來愈快。

四檔4,000億以上台股ETF

法人表示，群益台灣精選高息在2022年10月20日以發行價15元上市，至16日收盤價22.49元，其中經過八次配息，累計配出5.15元的息收，目前成立以來含息累積報酬86.64%，規模也從成立時的35億元至今突破4,000億元，規模來到4007.73億元，高人氣的主要原因在於上市以來穩定持續又透明的高配息政策奏效，且也是目前市場上唯一配息維持新高的台股高息ETF，息利雙收讓投資人抱有信心，因此不斷申購。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，雖然台股近日高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造新契機，在下跌的時候進場布局，可以降低投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，存股族則可利用逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

觀察ETF賽道表現，受到高股息ETF降息風、關稅戰波及市況等因素影響，高股息ETF表現相當分歧，若沒有足夠高且穩健的配息力，資金很快就撤離，今年來，僅元大高股息、群益台灣精選高息流入金額超過千億元，國泰永續高股息則逾800億元；而市值型ETF競爭者更稀少，僅元大台灣50流入金額超過2,000億元、富邦台50則在500億元之上，預料短期之內，資金集中化趨勢並不會改變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。