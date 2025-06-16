台股ETF商品規模 月增1,300億

投信投顧公會最新統計，5月底投信整體規模較4月增加809.23億元達9.61兆元；其中，5月類別規模以台股ETF增加1,301.36億元居冠；債券ETF規模減少2,101.04億最多。

經過4月初市場大動盪後，投資人把握低檔布局，因此台股ETF增加規模千億以上；債券ETF在美債危機事件頻傳下，淨值下跌與投資人觀望贖回下規模遽減。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，近期台股高檔震盪，選股將重於選市。整體來看，過往台股歷經多次景氣更迭、系統性風險的考驗，仍保持長期向上趨勢，在類股輪動下，也都能找尋到投資亮點，近期隨籌碼面大幅清洗，現階段可利用回檔之際重新尋找價值被錯殺的好公司，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對，是投資人可多加善用的工具。

台新臺灣AI優息動能ETF研究團隊指出，台股企業獲利持續上修，電子業可望受惠AI新晶片及科技新產品出貨帶動業績，市場持續看好2025年台股企業獲利年增率，提供台股下檔最好的保護；另一方面，市場仍預期Fed下半年將進行降息，台股依然受惠資金行情，有助增加熱度。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，此外，受到金融市場動盪的影響，近期非投等債指數殖利率已來到8%之上、適合長線布局價位。在當前市場不確定上升之際，投資債券應回歸初心，以利息收入為主；基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短非投等債資產，可望表現較佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。