ETF超級除息周登場 吸引存股族資金湧入

本周是6月ETF超級除息周，CMoney資料統計，共有52檔股債ETF將進行除息，其中台股ETF年化配息率前五名達9%以上、債券ETF年化配息率前五名也約逾7%，這十檔ETF持續吸引收息型投資人加碼，投資人數皆見正成長。

台股ETF除息有四檔年化配息率破10%，同時也反應在投資人氣的表現上，投資人數成長率在1%至4%不等，年化配息率達12.8%的群益台灣精選高息（00919）成長3.6%最高，大華優利高填息30成長2.5%、中信綠能及電動車成長0.3%，及第一金工業30成長0.9%。

第一金工業30基金經理人曾萬勝指出，台股目前落後美股表現，6月至8月是台股股東會、除權息旺季，預料高股息概念股及低基期，政策受惠的工業及基礎建設等標的，仍將吸引台股投資人偏好，整體市場轉向樂觀，有助台股後市反彈續攻表現。

本周除息台股、債券ETF配息率五強

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，台股基本面仍正向看待，投資人若在修正時仍有信心抱緊甚至加碼，現在就能掌握到回彈的機會。展望後市，全球總經基本情境仍樂觀，今明兩年企業盈餘成長預期仍強勁。只是市場雜音紛擾，在波動難平的環境下，分散配置與資產的風險管理相對重要。

債券ETF除息表現也吸睛，年化配息率9.6%的第一金優選非投債投資人數成長率高達16.2%最受到投資人青睞，凱基美國非投等債成長2.3%、國泰A級科技債成長3.0%、復華彭博非投等債成長0.2%，元大優息投等債則成長6.9%。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤表示，地緣政策風險再起，不妨適度配置較低波動風險、收益穩健的債券ETF，目前全球經濟韌性佳、企業獲利持穩，信用違約風險無虞，違約率續處於低檔，債券價格修正後提供更佳的收益吸引力，投資人可以分批布局，存續期在二至三年，平均到期殖利率仍有7%至8%水準的非投資等級債券，維持較佳收益與穩健債息，同時降低投資組合波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。