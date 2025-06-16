以伊開戰 國防ETF代表00965交易量增

以色列空襲後，周末消息傳伊朗還擊逾百枚飛彈，衝突持續升溫，帶動國內唯一國防ETF元大航太防衛科技（00965）16日交易量大增，盤中並反映全球國防股走揚，創掛牌來新高價，風光霸榜2025年績效王。

據CMoney資料顯示，投資人積極參與以伊開戰事件交易機會，推動00965單日交易量改寫近一月以來新高，並衝上海外ETF（不含REITs）第一，股價上漲1.57%，盤中創新高價19.63元，今年以來大漲33.4%，遙遙領先其他知名科技指數ETF。

法人分析，以伊開打被視為伊朗核計畫談判的重大升級，16日伊朗外交部發言人表示，議會正在準備退出核不擴散條約；而美方航空母艦尼米茲號，據全球船艦追蹤網站Marine Traffic的數據，正朝中東方向前進，反映局勢潛在升級風險。

本次衝突核心的伊朗核武議題，其實根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）16日公布資料，目前核武量第一的俄羅斯已部署與存儲中的核彈數有4,309枚，次為美國的3,700枚；中國大陸則是呈現增加，近年中國大陸大致以每年增加百枚的速度擴大核武庫，整體而言核武抗衡呈升溫趨勢。

軍事專家指出，現階段多個區域地緣政治難解，持續創造維持穩定的軍事需求，而軍備庫存具消耗性，一旦區域開戰如俄烏戰爭，將大量創造需求。而從更廣泛的角度，全球秩序角力不斷，公認國防實力最強的美國已調整防衛策略，推動歐洲、亞太盟國提升自主防衛能力，積極提高國防預算，帶動供應鏈表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。