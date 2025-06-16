00887成分股新登場 中國大陸科技股布局新機會

中國大陸官方製造業PMI從4月的49上升到了49.5，符合市場預期，顯示製造業活動因關稅戰休兵有所改善，中國大陸新出口訂單回升，預期將持續提升提振中國大陸製造業和服務業，展望後市，中國大陸7月中將公布第2季度GDP及召開政治局會議，彭博預估中國人民銀行下半年將降息10個基點、降準25個基點。近期美國和中國大陸貿易談判稀土也有所降溫，目標是讓兩國貿易休戰讓市場重回正軌。

中証指數有限公司於16日公布調整中証科技50指數成份股，共有10檔成份股調整，變動內容為10檔成分股如下：思源電氣、科倫藥業、深南電路、天孚通信、安克創新、生益科技、華勤技術、德業、龍芯中科、中航成飛。

永豐中國科技50大（00887）研究團隊表示，中証科技50指數涵蓋許多的上市上櫃好公司，中証科技50指數每年5、11月進行指數調整，其指數擁有四大特色「科技實力：AI升級中國製造、研發能力：創新驅動競爭力、財務穩健：挑選高品質科技股、營收成長：企業具有營收正成長」等，層層篩選高品質中國大陸科技股，篩選出的科技股不僅希望市值大，還要具有未來成長性，實現價值投資的精神。

在中國大陸科技股爆發力強下，中証科技50指數網羅所有的潛力科技公司，根據彭博統計成立以來中証科技50指數報酬率為114%。永豐中國科技50大ETF追蹤中証科技50指數，指數化策略採用最佳化法。建議投資人可以鎖定以科技股為主的中証科技50指數或高含科量的中國大陸基金，作為中長期投資布局。

永豐中國科技50大研究團隊表示，中國大陸計劃將業務拓展到全球市場的企業透過技術驅動的破局點，AI、雲計算等數位技術從輔助工具升級為核心基礎設施，過程中，透過AI技術的賦能，為中國大陸企業出海降低門檻，提升企業的國際競爭力。其中永豐中國科技50也涵蓋眾多中國大陸科技大廠在其中扮演重要角色。

永豐投信指出，為實現中國大陸政策目標AI進入中國大陸百工百業，2025年中國大陸廠商出海計劃已不再是「選擇題」而是「必選題」，是中國大陸未來10年企業發展的重大戰略及機遇，因此，科技產業股估計將最先受惠，透過將相關ETF納入投資標的，掌握科技產業類股企業獲利能力與成長力的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。