台股ETF受益人周減2.9萬人 00919逆勢創高

根據集保戶股權分散6月13日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周減少2.9萬人，總人數來到1,112.9萬人，今年以來增加90.3萬人。由於0050進行分拆，因此上周受益人數暫停公告，統計上維持以近一周人數為主。雖然台股ETF受益人總人數上周減少，不過還是有11檔呈現增加，更是有6檔逆勢創高，並以本周配息的群益台灣精選高息（00919）受益人數周增1.8萬人，為台股ETF人氣王。

據了解，00919在2022年10月剛成立的受益人數為13,026人，短短兩年半的時間就成長到127萬人，名列百萬受益人ETF之一。探討其深受投資人青睞的原因，在於00919的9次配息金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元、0.72元、0.72元、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在大區間震盪盤勢下，投資策略可保持守中帶攻，資產配置方向調整至AI績優族群與高殖利率族群並行，建議資產配置轉進積極與抗波動化並存，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的選擇之一。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，目前持續進行美國與各國談判階段，預期台灣關稅將可適度的回調，而後續美國降稅利多也將逐漸登場。因預期各國至少有10%關稅，對於獲利仍有侵蝕，在多空因素皆有影響下，目前還是選股不選市的策略，可善用震盪整理期布局未來潛力股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。