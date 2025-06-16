除息買盤加持！00919躍升第四檔4000億元等級台股 ETF

台股ETF再度喜事臨門，第四檔4000億元台股ETF誕生！群益台灣精選高息（00919）的高穩配息政策受青睞，在第九次除息前夕吸引大量買盤挹注，不但單日成交量為全台股市場最大，規模也一舉突破4000億元大關，來到4007.7億元。

統計目前市場上共有4檔台股ETF規模達4000元億以上，以規模最快達到4000億元關卡的天數來看，最晚成立的00919F僅花了971天成長最快，其次為國泰永續高股息花了1670天、元大高股息花了6265天、元大台灣50花了7648天。

市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至今日收盤價22.49元，其中經過八次年化配息率逾10%的配息，目前成立以來含息累積報酬86.64%，規模也從成立時的35億至今突破4000千億，規模來到4007.7億，高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，且也是目前市場上唯一配息維持新高的台股高息ETF，息利雙收讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，雖然台股近日高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，在跌的時候進場佈局，可以突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，存股族則可利用逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。