新一代AI時代來臨 美股科技ETF受矚目

亞馬遜(Amazon)宣布計畫在賓州投資200億美元，建造雲端運算基礎設施；輝達（NVIDIA）在GTC巴黎演講主題中，宣布了量子運算的最新技術以及未來在歐洲建造AI工廠的計畫；Meta與星座能源（Constellation Energy）簽訂20年核電協議。顯示大型科技公司紛紛投入AI基礎建設的行列，預示著AI資料中心需求增加，帶動AI相關類股股價上揚。統一投信表示，雖然關稅協議內容尚未確立，但全球市場對於AI需求依然強勁，科技股長線表現可期。

亞馬遜宣布在賓州投入200億美元，擴展雲端運算基礎設施並推動AI創新。與此同時，輝達執行長黃仁勳在GTC巴黎演講中表示，輝達將在歐洲興建超過20座AI工廠，推動量子運算技術與AI技術的突破。Meta則與星座能源簽訂20年核電協議，確保資料中心用電需求。這三大科技巨頭的戰略布局，充分反映出AI基礎設施需求的快速增長。

統一FANG+ETF（00757）追蹤尖牙股 FANG+指數，持有10檔具高度成長性及市場關注度的個股，囊括全球市值前十大企業中的七檔明星股(微軟、輝達、蘋果、亞馬遜、Google、Meta、博通），同時也網羅了影音龍頭Netflix、資安龍頭CrowdStrike等產業龍頭。成分股配置採用「平均權重法」，讓所有成分股均能貢獻其成長力道。

統一FANG+ETF經理人林良一指出，統一FANG+ET產業覆蓋面廣，且受惠於生成式AI的強勁發展，在尖端科技主題轉換間從不掉隊。翻開00757成立以來定期定額投資的績效表現，短中長期的績效表現亮眼，位處同類型ETF的前段班，00757定期定額一年、二年、三年報酬率分別為6.7%、30.9%、72.9%。

統一FANG+ET近期在百元附近打底，短線市場若有回檔，投資人可伺機進場布局。著眼於長線發展的投資人，則可透過定期定額的方式累積部位，以期掌握尖端科技產業的長期增長軌跡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。