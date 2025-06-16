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長輩嫌股息少、唸「美國不好」？網00971+006208+VT配置：報酬率才是我要的

聯合新聞網／ 綜合報導
若貿易緊張局勢惡化，台股可能面臨拋售壓力。（歐新社） 季晶晶
若貿易緊張局勢惡化，台股可能面臨拋售壓力。（歐新社） 季晶晶

Dcard一名網友分享端午返鄉拜拜的趣聞，與大伯叔叔嬸嬸閒聊時，不小心提到自己投資ETF，沒想到竟引發一場「長輩與年輕人」的投資觀念衝突。

原PO提到自己主要布局大盤型ETF與美股，持有006208、00971與VT等標的，偏好成長與全球分散配置，並強調這些ETF看重的是「長期年化報酬率」而非短期配息。但話還沒說完，就遭到嬸嬸打斷「那個美國的不好啦，一個月可以領多少利息？」

嬸嬸更自豪自己投資高股息ETF，每月都有現金入袋，邊念邊顯露「你投資沒股息就像沒投資」的神情。原PO無奈表示「你在乎年化配息率，我賺我的年化報酬率，各自安好。」

這段親戚對話在網路上引起熱烈討論，留言分成兩派挺原PO派認為，長輩只看眼前的配息現金流，卻忽略了ETF真正的價值在於長期報酬與複利累積，有人甚至說「連《漫步華爾街》都沒讀過」、「長輩要配息，你年輕要市值」。而中立派則主張靈活配置，認為「兩種都買沒什麼不好」、「新手投資先從ETF開始就對了」，也有網友好奇「她給你錢你幫她買，這不是剛好？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VT 00971野村美國創新研發龍頭ETF 006208富邦台50

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