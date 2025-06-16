三大法人續賣近50億元 準除息ETF噴32萬張大量奪人氣王

中東戰事緊張，國際金融市場隨之動盪，台股也在台積電（2330）連續第四天走弱、續行貼息路之下，指數續跌23.05點，收22,049.9點，成交量大減至2,884.6億元，三大法人續賣超49.86億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續賣超20.9億元，投信續買超28.54億元；自營商賣超（合計）57.5億元，其中自營商（自行買賣）買超7.23億元、自營商（避險）賣超64.72億元。

盤面上，觀察成交量超過10萬大張個股僅南亞科（2408）一檔，其餘三檔皆為ETF相關。其中，群益台灣精選高息（00919）17日將除息，今日噴出323,401張成交量，勇奪人氣王寶座，但股價跌0.04%、收22.49元；南亞科成交量131,768張，股價跌1.12%、收52.9元；期街口布蘭特正2（00715L）成交量103,879張，股價漲0.23%、收12.91元；期元大S&P原油反1（00673R）成交量101,994張，股價跌0.48%、收6.25元。

此外，五大權值僅聯發科（2454）收高。其中，台積電續跌0.49%、收1,025元；鴻海（2317）跌0.96%、收155元，丟失5日線；聯發科彈漲0.4%、收1,255元；富邦金（2881）跌0.58%、收86元；廣達（2382）跌0.52%、收286元；此外，排名第六的中華電（2412）盤中與收盤雙創新高，分別達137、136元。

千金股方面，16日台股終場擁17千金。其中，康霈*（6919）漲0.8%、收1,005元，重返千金俱樂部，但AES-KY（6781）跌2.62%、收967元退出。股價表現上，股王信驊（5274）漲0.22%、收4,585元，守住5日線；弘塑（3131）漲2.6%，穎崴（6515）漲1.31%、大立光（3008）漲1.29%，表現相對出色。

統計16日台股漲停個股共20檔，集中市場占8位，依序為：億泰（1616）漲9.97%、收37.5元，成交量17,036張；智伸科（4551）漲9.97%、收107元，成交量2,873張；柏承（6141）漲9.95%、收12.15元，成交量1,897張；隴華（2424）漲9.93%、收90.8元，成交量81張；勤誠（8210）漲9.92%、收421元，成交量6,295張；聯鈞（3450）漲9.9%、收216.5元，成交量29,485張；訊芯-KY（6451）漲9.85%、收150.5元，成交量6,353張；宏旭-KY（2243）漲9.78%、收12.35元，成交量1,141張。

觀察今日成交值前10名個股，除高息ETF「00919」以及長榮（2603）外，其餘皆由電子相關包辦，依序為：台積電成交值292.14億元，股價跌0.49%、收1,025元；長榮成交值84.08億元，股價漲1.26%、收242元；華星光（4979）成交值79.27億元，股價漲5.38%、收186元；群益台灣精選高息（00919）成交值72.72億元，股價跌0.04%、收22.49元；南亞科成交值71.06億元，股價跌1.12%、收52.9元；聯鈞成交值61.74億元，股價漲9.9%、收216.5元；奇鋐（3017）成交值61.67億元，股價跌1.7%、收750元；神達（3706）成交值59.94億元，股價漲3.04%、收67.7元；波若威（3163）成交值58.27億元，股價漲3.37%、收184元；晟銘電（3013）成交值52.75億元，股價漲9.09%、收126元。

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