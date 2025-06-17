快訊

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

殘骸噴入鏡頭！以色列轟炸伊朗國營電視台 主播逃命震撼畫面曝光

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

他揭0050四隱憂⋯踢不掉拖油瓶、太集中台積電！反被勸買主動式ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議0050。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
網友熱議0050。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

「元大台灣50（0050）」身為台灣第一支ETF，它追蹤的台灣50指數涵蓋了台股市值前50大龍頭公司，是許多長期投資者的首選。今年6月，0050進行「一拆四」的股價分割作業，拆分後每股價格預估將從180元降至約45元。6月10日是拆分前的最後交易日，6月18日則是拆分後的恢復交易日。

一名長期投資0050的網友Dcard上發文，他分享自己三年來的投資心得，並提出多項對於0050可改善之處。

原PO指出，自己看好0050主要在於成分選股邏輯簡單明確，追蹤台灣市值前50大的企業，報酬與大盤連動性高且管理費便宜。不過，長期觀察下來，他也發現幾個明顯缺點：一是無法剔除績效差、股價大跌的傳產股，像台塑四寶、中鋼、台泥等，雖然市值仍高，但早已成為績效拖油瓶；二是受限市值條件，許多表現優異的中型股如旺矽、台光電無法納入，反而錯失報酬機會；三是台積電權重過高，佔比超過五成，導致報酬與風險過度集中；四是整體無法依據基本面調整權重，讓一些表現突出的公司如奇鋐、緯創無法獲得更高比重，難以反映市場動能。

他進一步詢問其他人是否因0050股票分割、價格降低，更願意投入？同時也設計投票選項，包含是否支持剃除表現差的公司、開放市值前50大以外選股、降低台積電權重、提升優質個股比重等提案，引起網友踴躍留言。

有不少網友對原PO提出的想法表示支持，有人直呼「踢爛股許願很久了，終於有人講出來」，也有投資人認為若能放寬選股至前100大、150大會更靈活，並補充「在特殊時局，像是關稅大戰、AI題材爆發，換股頻率提高是合理的彈性調整」。

不過，也有不少人持反對立場，認為這些建議根本違背了0050作為「被動型ETF」的本質。一位自稱華盛頓大學資工系的網友直言：「你要調整，那就不是被動ETF，是主動基金了。」他指出，加入人為調整會提高管理成本，變成另一種主動式基金，但未必能長期跑贏原本的0050，更可能受到基金經理人異動的影響，風險反而更高。有網友則直接點名：「你想改這些點，去買00985A就好。」

也有網友以台積電權重為例酸說「乾脆拉到99%，台灣也沒剩什麼了吧」，還有人嘲諷選擇調降台積電比重的人「根本搞不清楚自己買了什麼」。更有投資人提醒原PO，0050官網早已寫明選股與比重規則，若覺得不滿意，「可以自己用一樣的比例，自組一檔主動型投資組合，不用想改ETF的規則」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 ETF Dcard 0050元大台灣50

延伸閱讀

00919小資版本？錯過最後上車日免擔心！市場預估：00961首配表現值得期待

00919高息連配9季、規模逼4000億 但今年帳面有虧損！棒棒三重解析

00919今最後上車！12%殖利率成降息潮的「頑固份子」 專家：發薪日固定加碼

00940配息能回到8％以上？不敗教主：收益平準金只有0.02元

相關新聞

0056跟0050近三年報酬差距僅10％…且領息好安心？關鍵在「長期持有」

根據統計，台灣人投資ETF的規模足夠蓋50座台北101，但也因為種類多元，最常被提出的問題之一，就是「投資0050或0056，哪個比較好？」與其比較商品，智富月刊社長林正峰在網路理財節目《財富狂犇》點

00918選本業有賺錢、填息紀錄加的成分股！陳重銘：拿到股息持續買回

之前有提到00918「高填息」的特點，繼續來看一下指數設計，主要是從市值前150大企業，挑選近四季營業利益為正（本業有賺錢），統計最近15次填息次數，再挑選出前30檔成分股。(資料來源：臺灣指數公司。

他揭0050四隱憂⋯踢不掉拖油瓶、太集中台積電！反被勸買主動式ETF

「元大台灣50（0050）」身為台灣第一支ETF，它追蹤的台灣50指數涵蓋了台股市值前50大龍頭公司，是許多長期投資者的首選。今年6月，0050進行「一拆四」的股價分割作業，拆分後每股價格預估將從180元降至約45元。6月10日是拆分前的最後交易日，6月18日則是拆分後的恢復交易日。

台股ETF、債券ETF本周除息王 投資人氣飆

本周是6月ETF超級除息周，CMoney資料統計，共有52檔股債ETF將進行除息，其中，台股ETF年化配息率前五名高達9...

ETF超級除息周登場 吸引存股族資金湧入

本周是6月ETF超級除息周，CMoney資料統計，共有52檔股債ETF將進行除息，其中台股ETF年化配息率前五名達9%以...

00919憑什麼最快衝破4,000億元大關 法人這樣說

ETF續夯，4,000億元俱樂部再添一檔新成員。群益台灣精選高息（00919）高穩配息政策受青睞，第九次除息前夕吸引大量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。