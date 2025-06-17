他揭0050四隱憂⋯踢不掉拖油瓶、太集中台積電！反被勸買主動式ETF

「元大台灣50（0050）」身為台灣第一支ETF，它追蹤的台灣50指數涵蓋了台股市值前50大龍頭公司，是許多長期投資者的首選。今年6月，0050進行「一拆四」的股價分割作業，拆分後每股價格預估將從180元降至約45元。6月10日是拆分前的最後交易日，6月18日則是拆分後的恢復交易日。

一名長期投資0050的網友在Dcard上發文，他分享自己三年來的投資心得，並提出多項對於0050可改善之處。

原PO指出，自己看好0050主要在於成分選股邏輯簡單明確，追蹤台灣市值前50大的企業，報酬與大盤連動性高且管理費便宜。不過，長期觀察下來，他也發現幾個明顯缺點：一是無法剔除績效差、股價大跌的傳產股，像台塑四寶、中鋼、台泥等，雖然市值仍高，但早已成為績效拖油瓶；二是受限市值條件，許多表現優異的中型股如旺矽、台光電無法納入，反而錯失報酬機會；三是台積電權重過高，佔比超過五成，導致報酬與風險過度集中；四是整體無法依據基本面調整權重，讓一些表現突出的公司如奇鋐、緯創無法獲得更高比重，難以反映市場動能。

他進一步詢問其他人是否因0050股票分割、價格降低，更願意投入？同時也設計投票選項，包含是否支持剃除表現差的公司、開放市值前50大以外選股、降低台積電權重、提升優質個股比重等提案，引起網友踴躍留言。

有不少網友對原PO提出的想法表示支持，有人直呼「踢爛股許願很久了，終於有人講出來」，也有投資人認為若能放寬選股至前100大、150大會更靈活，並補充「在特殊時局，像是關稅大戰、AI題材爆發，換股頻率提高是合理的彈性調整」。

不過，也有不少人持反對立場，認為這些建議根本違背了0050作為「被動型ETF」的本質。一位自稱華盛頓大學資工系的網友直言：「你要調整，那就不是被動ETF，是主動基金了。」他指出，加入人為調整會提高管理成本，變成另一種主動式基金，但未必能長期跑贏原本的0050，更可能受到基金經理人異動的影響，風險反而更高。有網友則直接點名：「你想改這些點，去買00985A就好。」

也有網友以台積電權重為例酸說「乾脆拉到99%，台灣也沒剩什麼了吧」，還有人嘲諷選擇調降台積電比重的人「根本搞不清楚自己買了什麼」。更有投資人提醒原PO，0050官網早已寫明選股與比重規則，若覺得不滿意，「可以自己用一樣的比例，自組一檔主動型投資組合，不用想改ETF的規則」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。