00919小資版本？錯過最後上車日免擔心！市場預估：00961首配表現值得期待

今天是最後上車日！群益台灣精選高息（00919）日前公告第9次配息0.72元，持有一張可領720元，今天為最後買進日，股息將於7月11日入帳，以00919上周五淨值22.39元計算，年化配息率約12.86%。然而，面對00919每張要2萬2千多元的「投資門檻」，許多小資族不禁疑惑：有沒有CP值更好的標的可供選擇？

高股息ETF投資策略：專家三步驟精準布局

想要在高股息ETF的投資中脫穎而出，選對時機和標的至關重要。以下三個步驟，將協助您逐步建立穩健的投資組合，實現長線釣大魚的目標：

第一步：掌握先機 首配前布局！

專家指出，高股息ETF的首次配息往往表現最佳，因此，在ETF成立初期就開始布局，能有效累積更多潛在收益。過往數據顯示，如中信成長高股息（00934）和群益台灣精選高息（00919）在成立約八個月後進行首次配息，暴力年化配息率分別達19.05%、10.64%，其年化配息率表現亮眼。

理財專家強調，首次配息的高低主要取決於ETF成立以來累積的現金股利和資本利得，而非配息頻率。因此，把握ETF成立前的布局機會，累積期越長，潛在收益就越可觀。

第二步：精挑細選 評估績效和選股池配息率！

投資高股息ETF時，除了關注配息率，更要深入了解其選股策略和成分股的獲利能力。專家建議，應仔細評估ETF選股池中各公司的股息發放穩定性和成長性，才能有效預測ETF未來的配息潛力。更要評估ETF的選股邏輯及標的公司是否能持續穩健獲利，確保「果樹」來年仍有豐碩收成。

「小資族資金有限，更需要精準投資，」投資顧問表示，「參考ETF的歷史績效固然重要，但更重要的是評估其選股策略能否在不同市場環境下持續創造價值。」

第三步：聚焦潛力股 鎖定00961！

本文盤點在眾多高股息ETF中，目前僅有FT臺灣永續高息（00961）成立以來尚未配息，其獨特的投資策略和成分股組合，成為近期備受法人矚目的潛力標的。儘管尚未進行首次配息，但00961已展現出優異的年度報酬率。

專家分析，00961的成分股包含長榮、陽明等高股息企業，高配息率的航運產業占選股池逾25％，預期未來將為ETF帶來豐厚收益。「對小資族而言，00961提供了一個低門檻參與高股息投資的機會，」理財專家指出，「市場預估，00961的首次配息表現值得期待，正是小資族長線布局的好時機。」

小資族長線投資策略：穩健積累財富

對小資族來說，長線投資是累積財富的不二法門。高股息ETF不僅提供了穩定的現金流，更能透過複利效應，讓財富隨時間倍增。專家建議，小資族可採取「滾入再投資」的策略，將獲得的配息再投入ETF中，加速資產成長。

資深投資人分享，小資族應該避免頻繁交易，而是專注於長期持有優質的高股息ETF，讓時間替你工作。

投資小提醒：留意溢價風險 分批布局更穩健！

除了上述三步驟，投資人也需留意ETF的溢價情況。當ETF市價高於淨值時，投資人實際上是以溢價購買，這可能影響投資報酬。因此，最佳的買入時機是在ETF溢價較低或接近淨值時。

對於資金有限的小資族，成功投資高股息ETF的關鍵在於把握成立前布局的機會、評估ETF的選股策略和配息潛力，並選擇適當的進場時機

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。