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以伊衝突升溫 法人逆勢加碼國泰00663L 原因曝

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

以伊衝突持續升溫，使動盪的中東情勢更加緊張，在政治面影響下，13日美股四大指數盡墨；投資人擔憂台股是否會承接上周美股表現，在新台幣強升等多方因素下，使得台股在本周有較高機率進入區間整理格局。但時逢台股進入除權息旺季，多家企業在近期迎來股東會，台股還是有除權息行情可期待。

如何捕捉除權息行情，提高富貴險中求的勝率也引發投資人關注，國泰投信表示，台股有望在短線漲多整理後持續迎風而上，投資人可善用市值型ETF定期定額入市，如國泰投信發行的國泰台灣領袖50（00922），並搭配槓桿型ETF國泰臺灣加權正2（00663L），以短打的方式追逐台股利多表現。

國泰臺灣加權正2基金經理人蘇鼎宇表示，00663L已在11日完成分割，將原先的股價一拆七，恢復交易後也引發市場關注。分割後的00663L重回發行價，每股從原先170元左右的高價拆為30元以下，與分割前相比，交易量倍增的00663L交易門檻更低，有助於提升ETF的市場流動性，對小資族來說更是一大福音，能夠更加靈活地調整手中投資組合，完善資產配置多元性。

與原型ETF持有一籮筐現股不同，00663L追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數，成分股以台灣加權股價指數期貨為基礎；台指期在歷經四月劇烈震盪後，使價格低於台股加權指數、兩者間保持「逆價差」的關係，當市場波動加劇，逆價差有望進一步擴大，此時短線投資價值浮現，投資人可把握時機加碼，並耐心等待市場轉為正價差(期貨價格高於現貨價格)時，有機會享有超額報酬。此外，近期台指期近遠月的逆價差也意味著轉倉成本更低，適合投資人善用00663L緊抓逆價差期間，捕捉台股反彈行情。

蘇鼎宇補充，台股正受到全球政治不確定性等因素影響，被悲觀情緒壟罩，但企業基本面表現無虞，在近期股東會上已有多家企業確定發放股息，台股仍深具投資價值，加上關稅本就是以人為核心所主導的投資風險，雖然往往難以預測，但在各國積極談判下，未知的風險也將明朗化，當風險已進入可控階段，長期布局的機會也會浮現。

蘇鼎宇也提醒投資人，00663L屬於槓桿型商品，訴求單日報酬約兩倍的效果，在股價出現多日連續走高，漲幅有機會比原型的兩倍報酬更多、當台股出現連續走跌時，跌幅也有機率小於原型ETF；唯有在震盪期間容易出現超額損失，投資人仍需評估其投資風險，建議投資人在操作上仍應以00922等市值型ETF為核心，在AI應用逐漸落地下，有機會迎接更多成長機會，並以00663L作為衛星配置伺機布局，同時備有現金隨時逢低加碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00663L國泰臺灣加權正2

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