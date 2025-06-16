三類ETF受益人數同減 債券ETF減幅收斂 軍工、日本ETF受益人逆勢增

受惠外資與投信持續回補台股，上周台股延續反彈態勢，周線連2紅，一度收復年線。但上周五(13日)以色列與伊朗開戰，投資人擔憂不確定因素干擾，陸續調節部位。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周減2.9萬人，其中高股息ETF受益人數周減3,647人。

海外ETF方面，受益人數周減12,851人，其中12檔美股ETF周減逾6,000人，減幅有擴大趨勢。顯示投資人持續透過分散布局降低重壓美股的風險。逆勢成長的海外ETF仍以不動產、軍工、資安，以及日本、歐洲等區域市值型ETF為主。債券ETF受益人數雖連三周衰退，但減幅已縮小至2千餘人，是否回穩仍待觀察。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周初市場樂觀看待美中貿易會談，伴隨美國大型科技巨頭股價走揚，帶動美、日股市偏漲，台股也在AI相關供應鏈營收表現亮眼帶動下大漲；但上周五以色列空襲伊朗核設施與軍事基地，導致中東地緣政治風險升溫。此外，美國5月CPI、PPI數據也低於預期，投資人拋售風險性資產，導致全球股市下挫。

不過，葉松炫也表示，AI需求持續擴張，舊世代半導體市場可望在下半年回穩，半導體設備商的基本面也有望觸底反彈。目前全球前五大半導體設備商的股價本益比低於五年平均，顯示估值仍具吸引力。若市場因戰爭及關稅等短期因素出現波動，投資人則可採取漸進式布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年以來美股由於受川普政策反覆影響呈現震盪走勢，投資人積極轉向全球布局，包含歐股ETF、日本商社ETF等，近期都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名。另外像航太防衛科技、資安等主題ETF，受地緣政治風險升溫因素影響，上周也擠入增量排行榜前十名。

值得一提的是，伊朗揚言封鎖荷姆斯海峽，恐導致油價大漲，但敏感度高的投資人也將資金轉向電動車，認為在油價高漲下有利電動車銷售，也使得電動車主題相關的ETF近期頗受投資人青睞。

上周投資人持續出脫債券ETF，受益人數周減2千餘人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國通膨數據低於預期，但中長天期美債標售需求穩健，帶動美、德公債殖利率下跌。而以色列與伊朗軍事衝突持續，市場擔憂伊朗採取激進行動恐使油價續漲，進而影響通膨升溫，影響美債走勢。在眾多不確定因素環伺下，預期本周聯準會FOMC會議將維持聯邦資金利率目標區間在4.25至4.5%不變。

張瓈尹表示，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，且美國日前公布5月非農就業報告，勞動市場確實已有降溫跡象，今年以來皆低於15萬人之下，而根據聯準會官員最新經濟預估（SEP）將下修第4季經濟成長、上修通膨預測，顯示經濟下行風險持續上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，建議投資組合仍應將債券ETF納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。