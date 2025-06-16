以伊衝突壓抑台股大盤 00965卻搭地緣政治順風車逆勢大漲

以伊衝突拖累上周五美股表現，也使台股大盤今日受到影響，但以投資軍工概念股為主的元大航太防衛科技不但逆勢抗跌，今日更大漲，盤中最高點來到19.63元的IPO以來新高價位，終場以19.41元作收，漲幅1.57%，若以00965從今年1月開市以來的價位計算，迄今漲幅已逼近3成，在近一年來所有IPO的ETF當中鋒頭最健。

CMoney統計，近一年來完成IPO的各檔ETF中，除了元大航太防衛科技之外，從今年1月以來其他有正報酬率的基金，只有中信全球高股息、中信日本商社、復華龍頭等3檔基金，除了00965之外，其他的三檔基金，漲幅亦未高於2%，由此可見得地緣政治題材的威力。若是用淨值作為比較基礎，以上周五淨值計算，00965今年以來報酬率為30.75%，其他正報酬率的則為中信全球高股息、野村全球航運龍頭、凱基優選30，報酬率分別為1.7%、0.84%、0.42%。

以伊衝突再起，也使市場普遍預期未來對國防軍工產業的需求勢必更旺，00965以全球龍頭級的國防軍工產業為主要投資標的，自然價格水漲船高，再創成立以來的歷史新高價位。尤其引人矚目之處在於，國內ETF市場早以掀起Copy風，但目前國內主打國防航太主題的ETF僅00965一檔，迄今尚未有其他業者推出該題材的ETF，00965亦持續一枝獨秀。

若以00965的投資標的觀察，除了對護國神山的投資權重占比4.42%之外，00965投資最多的前三大國家，分別為美國、日本及韓國，投資比重各為31.6%、31.36%和21.18%，台灣則投資5.62%、德國與法國亦各投資2.72%和1.79%。若以個股投資來看，日本的三菱重工投資比重最高，達9.18%，韓華航空航太居次，達7.52%。

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