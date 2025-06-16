00919高息連配9季、規模逼4000億 但今年帳面有虧損！棒棒三重解析

擁有超過170萬受益人的高人氣ETF——00919群益台灣精選高息，近日即將進入第九次除息，每單位預估配息達0.72元。連續9季年化殖利率突破10%，讓不少投資人趨之若鶩。然而，YouTuber「棒棒的理財失控週記」直言「今年00919帳面績效明顯轉弱，不少新進投資人都還處在虧損狀態。」

配息持續創高 但報酬開始走弱

根據棒棒觀察，00919從2022年10月上市以來，雖然報酬表現穩定，發行價15元至今（不含息）已漲逾五成。

但2023年以後進場的投資人，許多成本落在25～27元高點區，如今帳上依舊處於虧損。

棒棒以自身經驗分享「我從2023年11月定期定額買入，雖然一路紅利，2024年3月後就開始出現帳面負值，目前成本約23.45元，賠了4.25%。」他坦言，雖然心理上可接受，但也反映出配息表現與股價走勢之間的落差。

新制度擴編成分股 納入金控三雄與多元題材

00919近期也完成第九次換股，成分股由原30檔擴編至40檔，目的是增加多元配置、分散波動風險。本次調整踢出聯發科、國票金等6檔，改納入富邦金、國泰金、中信金、陽明、材料-KY等16檔股票，其中金融與航運題材成為亮點。

棒棒說明「00919這次明確調高單一持股上限至15%，前五大總合權重上限升為65%，對指數彈性與集中度有明顯提升，加上新進成分股的流動性門檻放寬，有利提高操作效率。」

評估高股息ETF的三大核心「息穩、填快、買得便宜」

針對「配息很好但帳面虧損」的疑問，棒棒給出三大檢視重點：

配息是否穩定：00919配息穩定性極佳，歷次發放水準一致，收益平準金與資本利得仍有餘裕。 填息率高不高：若與其他高股息ETF同期間比較，00919的填息能力表現算是中上。 買得是否夠便宜：無論用年限、年均價、殖利率換算，都能幫助投資人判斷進場區間是否合理。

他強調「高股息ETF不是市值型ETF，不能用資本利得標準去苛求它；投資前應該釐清自己是要現金流，還是資產成長，這樣才不會誤解產品功能。」

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。