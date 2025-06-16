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00706L、00673R跌破7元觸交易管控 法人呼籲先參加反分割投票

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

以色列空襲伊朗，國際油價大漲，期元大S&P原油反1（00673R）吸引投資人逢低進場，單日成交量飆破歷史新高。法人對此指出，00673R是期信ETF，交易所會依照淨值下跌狀況進行管控，至6月12日00673R淨值僅6.73元，另一檔期元大S&P日圓正2（00706L）淨值也僅6.37元，因此兩檔ETF將自7月2日起展開反分割投票尋求淨值回升，建議逆勢買進投資人，可積極參與先尋求淨值回升，避免後續風險。

油價短線飆漲，積極型的投資人採取「逆勢交易」，00673R大跌之際進場操作，押注盤勢將在事件緩和後反轉，帶動00673R在6月13日成交量衝上18.2萬張，改寫掛牌以來歷史新高，投資人數單周並增加29.6%，創2024年10月5日以來最大周增幅。

至於日圓對美元近年呈現弱勢，國內唯一日圓槓桿ETF 00706L，投資人上周來到11,541人，近一年長期在萬人以上。

元大投信ETF官網，00706L因淨值持續低於7元，自2/29起已暫停信用交易、停止借券及當沖交易；00673R則是6月11日起淨值跌破7元，若十個營業日皆如此，將跟進限制，且兩檔ETF未來若再跌到5元、3元，還會有預收款券、限制買進。

法人指出，元大投信已宣布啟動反分割投票，若通過可使淨值回到20元以上，建議持有等反彈的投資人踴躍投票，避免兩檔ETF淨值過低。

據元大投信公告，00706L、00673R反分割議案預計7月24日以書面方式召開受益人會議，持有人將於7月2日起收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，數分鐘內即可完成，電子投票時間為7月2日至7月21日23:59分止。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

淨值 投票 元大投信

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