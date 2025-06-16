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新一代AI時代來臨 ETF鎖定科技黃金賽道較勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一FANG+ETF（00757）定期定額報酬率。（資料來源：晨星）
統一FANG+ETF（00757）定期定額報酬率。（資料來源：晨星）

亞馬遜（Amazon）宣布計畫在賓州投資200億美元，建造雲端運算基礎設施；輝達（NVIDIA）在GTC巴黎演講主題中，宣布量子運算的最新技術以及未來在歐洲建造AI工廠的計畫；Meta（臉書）也與星座能源（Constellation Energy）簽訂20年核電協議，顯示大型科技公司紛紛投入AI基礎建設的行列，預示著AI資料中心需求增加，帶動AI相關類股股價上揚。統一投信表示，雖然關稅協議內容尚未確立，但全球市場對於AI需求依然強勁，科技股長線表現可期。

統一FANG+ETF（00757）追蹤尖牙股 FANG+指數，持有10檔具高度成長性及市場關注度的個股，囊括全球市值前十大企業中的七檔明星股（微軟、輝達、蘋果、亞馬遜、Google、Meta、博通），同時也網羅影音龍頭Netflix、資安龍頭CrowdStrike等產業龍頭。成分股配置採用「平均權重法」，讓所有成分股均能貢獻其成長力道。

統一FANG+ETF（00757）經理人林良一指出，統一FANG+ETF（00757）產業覆蓋面廣，且受惠於生成式AI的強勁發展，在尖端科技主題轉換間從不掉隊。翻開00757成立以來定期定額投資的績效表現，短中長期的績效表現亮眼，位處同類型ETF的前段班，00757定期定額一年、二年、三年報酬率分別為6.74%、30.98%、72.94%。

統一FANG+ETF（00757）近期在百元附近打底，短線市場若有回檔，投資人可伺機進場布局。著眼於長線發展的投資人，則可透過定期定額的方式累積部位，以期掌握尖端科技產業的長期增長軌跡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+

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