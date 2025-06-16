00918從4月股災後報酬已達26%！18日最後買進 財經雪倫：強調填息的強大

常常我們會覺得用高股息ETF存退休現金流好像「白忙一場」最常見的情況就是本金小但期待太高。

我們可以務實地看待現實的情況：

第一步先訂好目標寫下希望每月能有多少的現金流？ 可以投入的本金或是每月能扣款的金額有多少？ 找達到目標所需要的高股息ETF 最後堅持有紀律的投資

為了讓雪友更具體了解，財經雪倫特地從 moneydj 找五檔熱門高股息ETF的績效表現，資料日期從4月9日股災時股價最低點的這一天到6月12日。

期間表現最亮眼的是00918，報酬近26%，這數字實在很讓人流口水。

看到績效表現很不錯，但我想大家擔心的可能是配息縮水以及能不能填息的問題？

關於配息縮水

以6月12日官網資料的淨值組成來看，收益平準金0.57元，資本利得6.9元，合計7.47元。

財經雪倫特地查近二次配息組成來自資本利得比例約為53-68%。假設我們預估保守一點：

資本利得6.9元打八折=5.52元 近二次股息0.7元X假設資本利得占比60%=0.42元 用5.52元除以0.42元應該也夠支付一年。

(提醒：資本利得的數字會因為成分股股價、調節因此每日數字不同)

關於能不能填息

00918中文是：優利高填息30，白話文就是選股利好又能高填息的30檔成分股，它是第一檔強調填息的ETF。

我查了一下，30檔成分股最近至多15次除息後，有2檔填息率100%（華航、材料-KY）、有10檔90%以上、有18檔80%以上。看到這數字可能就安心些了。

00918最近一次配息維持0.7元，除息交易日6月19日，最後買進日6月18日。以6月13日收盤價22.44元計算，換算下來殖利率高達12%。

有興趣參加的雪友可以留意一下哦！對於存高股息ETF領現金流這件事，只要我們想清楚目標再把每個目標拆解成小目標，每達到一個小目標可以小小地犒賞自己這樣就不會覺得過程辛苦也比較不容易放棄。

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