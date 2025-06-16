00919今最後上車！12%殖利率成降息潮的「頑固份子」 專家：發薪日固定加碼

今天是00919最後買進日

明天00919就要除息了！很多人會趁今天上車再加碼，這次00919配的股息是0.72元，年化殖利率仍然有12%多，真的是目前少數配息還沒有縮水的高股息ETF。

不過還是老話一句，高股息ETF股息縮水是必然的，真的不用太在意這一點。

等等收盤應該還是會有大大跟我說：「收盤了…我還沒上車00919～怎麼辦？」一律先回答：沒那麼嚴重！

除息不是只有除這次，也不是只有除息前的最後買進日可以買。

真正重要的還是資金規劃，配合自己每月可投資金額，慢慢買、慢慢存，按照自己的節奏慢慢讓它變成自己的「現金流工具」，真的要選什麼時候加碼，或許…可以考慮一下發薪日？

(跟存錢一樣，領薪水後定期定額先扣了再分配)

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