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迎除息旺日！24檔債券 ETF 6月17日除息 這檔年化配息率最高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
12檔6月17日除息之月配型投等債ETF配息情況。（資料來源：CMONEY、2025/6/16、配息率採6/13收盤價計算、受益人統計至2025/6/13）
12檔6月17日除息之月配型投等債ETF配息情況。（資料來源：CMONEY、2025/6/16、配息率採6/13收盤價計算、受益人統計至2025/6/13）

6月17日是本月@@@債券ETF@@@除息旺日，共計有24檔債券ETF將同步除息，約87.3萬名受益人殷切期盼；其中12檔月配型投等債，受益人約55.8萬名，人氣最旺。

進一步觀察12檔月配型投等債ETF配息表現，若以6月13日收盤價來推算，預估年化配息率皆達4.9%以上，群益ESG投等債20+（00937B）年化配息率達6.53%，表現最優。有意參與00937B本月除息的投資人，最晚需在16日買進，收益分配發放日則訂7月11日。

財富管理專家表示，投資等級債券因票息率仍具吸引力、違約率低，能提供相對穩健的收益而深受市場關愛。現階段投等債殖利率高於過去十年平均，投資價值浮現，吸引資金持續流入，若有現金流需求的投資人，也可透過月配型投等債ETF來建立收益來源。在月配型投等債ETF中，以00937B最受市場關注，其擁有超過31萬名受益人，穩居投等債ETF人氣王，也是全球規模最大的ESG債券ETF。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄指出，雖然市場仍受對等關稅紛擾影響，但從近期美債標售情形可知，海外投資人需求依舊強勁，且美國5月核心通膨年增率維持2.8%，低於市場預期，進一步強化市場對聯準會在9月降息的期待，也有利債券市場表現，目前美國十年公債殖利率小幅回落至4.4%左右。在降息環境下，存續期間較長之標的相對受惠，投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債，能做為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF 00937B群益ESG投等債20+

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