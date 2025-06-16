00878股息入帳爽花一波！達人用「不用工作的收入」泡湯換自由

＊原文發文時間為6月13日

00878股息今天又入帳囉！

拿著這筆小紅包，馬上就來了一趟小國旅，買張車票前往蘇澳泡湯、訂一間舒適的飯店，吃頓溫暖的晚餐，拿不是工作賺的$$感覺就是多賺的，真是爽！

這一季00878配0.47元，雖然比上一季的0.5元稍微縮水，但年化殖利率還是有9%多，然後總配息金額超過98億元，代表有173萬人像我一樣，今天也在帳戶裡收到那種「自由」的味道。

可能有些人用來繳帳單，有些人拿來加碼投資，同時也有人像我這樣，換來短短1~2天的喘息。

我開始定期定額00878是在景氣燈號藍燈的時候，那時是2023年的4月多，從那時一直持續定期定額到景氣變成黃紅燈，成本從17.x~23.x元都有買過，為什麼選在景氣藍燈開始？

因為從歷史來看，藍燈常常對應的是「股市相對低點或是便宜」的時候，當大家都不想買、不敢買，這時一點一滴慢慢投入，成本反而很漂亮。

因為當時的成本夠低，現在的殖利率就更高，股息進帳、價格漲上來，操作起來彈性就變得很大，想要加碼、想要直接拿來用都游刃有餘。

像是存股、定期定額呀...我們不要想一定要賺最多，要想的是用金錢買到的時間，簡單來說就是長期讓資產幫忙產生現金流的過程，而股息是結果，只要找到適合的時機願意耐心投入下去耕耘，未來就能跟我一樣，用這些現金流來提供生活中的小確幸，這就是多數人嚮往用「不用工作的收入」換取越來越自由的選擇權。

這次收到的股息，一部分就拿來當作旅費，住一晚我最愛的溫泉飯店，吃頓好吃的海鮮，走走散心、放鬆放鬆；不用靠工作多加班來換，這就是過去一點一點滾出來的結果。

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