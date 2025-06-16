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00940配息能回到8%以上？不敗教主：收益平準金只有0.02元

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
ETF除權息季才是關鍵，未來配息還得靠股利進帳才能撐住。中央社
ETF除權息季才是關鍵，未來配息還得靠股利進帳才能撐住。中央社

＊原文發文時間為6月15日

網友問：00940上市前指數配息率超過8%，上市後卻是一個月配0.03元，能夠回到8%以上嗎？

由於配息就是來自淨值，所以先上元大投信官網看一下淨值組成。資本平準金是負值，無法拿來配息。

可是收益平準金卻是越來越少，6/9還有0.04元，6/10除息0.03元之後，6/11只剩下0.01元(0.04-0.03，配息來自於淨值)！

幸好現在是成分股的除權息旺季，6/13的收益平準金增加到0.02，應該就是領到成分股的股利。

看樣子，下個月應該還是會配0.03，但是配完就沒有了，又要看成分股能夠配多少股利了！

理論上，6~8月是台股除權息旺季，也就是00940的收益平準金會開始增加！往後一年的配息才會有保障。只是目前已經6月中了，結果收益平準金只有0.02元，看起來算是少的，有點擔心往後一年能否穩定配息。

00940的投資人，有空要到元大投信官網看一下淨值。

我是元大金的大股東，我心存感激，有疑問會努力回答。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 收益平準金 ETF 2885元大金 00940元大臺灣價值高息

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