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00935反彈最有感？卡友看台股震盪後出手主力轉向該檔ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
00935反彈力道強勢吸睛，震盪時穩住信心、成為卡友加碼首選。（本報系資料庫）
00935反彈力道強勢吸睛，震盪時穩住信心、成為卡友加碼首選。（本報系資料庫）

台股近期從回檔中強勢反彈，不少人在Dcard上討論ETF表現差異，其中一篇分享指出，「這波最有感的反彈，是00935」，引起不少共鳴與討論。

這位卡友表示，自己從原本配置0050搭配00878開始，但因為高股息ETF填息不力、甚至配息縮水，「領了息但沒填息還是賠，硬配還更傷」，後來乾脆轉向以00935為主力。

他指出去年8月、今年4月台股重挫時，00935的反彈速度和穩定性都讓他留下深刻印象「00935回穩速度打中我滿多的」、「三天內把跌幅追平」，加上新聞報導提到「殺1807點後唯一沒跌的ETF」，更讓他加深信心。

近期關稅談判暫緩後，00935又再度強漲，原PO直言「目前震盪還是優先加碼00935為主，0050為輔」。

在留言區中，不少卡友針對00935的表現給出回饋與疑問。穩健派點頭「00935我也有買，去年8月那波對這檔印象很深，後來開始陸續投入」、「這檔技術股占比高，穩度卻也滿猛的」，顯示該檔ETF已在過去幾次回檔中建立信任感。總報酬派則更關注績效成長，「本金不多買高股息每月領那幾十塊真的無感，還不如衝總報酬率強的」、「00935+00757的組合不錯，台美龍頭都包進去了，還好沒亂砍倉」。至於觀望派則謹慎提問「請問現在還可以買00935嗎？還是等20元以下再進場？」反映出在大盤震盪與ETF分歧表現下，市場情緒仍持續分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 00878國泰永續高股息 00757統一FANG+ 0050元大台灣50

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