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台股不僅台積電 「這一招」主動助攻很精彩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
面對即將到來的2025下半年，AI仍是全球市場主旋律。 ( AI示意圖 )
面對即將到來的2025下半年，AI仍是全球市場主旋律。 ( AI示意圖 )

台積電（2330）2025年股東會上釋出未來十年AI發展將供不應求好消息，「不僅今年營收、獲利都會再創新高，未來五到十年也會非常好」，愈來愈多投資人聚焦「站在巨人肩膀上」高含「積」量市值型ETF。野村投信表示，面對即將到來的2025下半年，AI仍是全球市場主旋律，台灣AI相關股很多，台灣之光也不只一檔台積電，在掌握科技巨擘的成長動能的同時，投資人不妨以升級版的市值型主動式ETF布局AI爆發性成長機會，參與尖端科技的長線成長趨勢。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳表示，台灣AI優勢明確，台股可以有機會享受更好的本益比。根據野村台股研究團隊最新預估，2025年電子類股整體每股盈餘（EPS）年增率可望達20.56%，即使面對潛在關稅風險，仍維持亮眼成長動能。相較之下，金融類股預估EPS年減4.04%，非電子非金融類股EPS大幅衰退20.19%，進一步凸顯電子族群在眾多產業中，具備最強的成長動能與投資確定性，在全球金融環境充滿變數的背景下，電子產業的高成長確定性，使其成為台股中長期資金配置的優先標的。

林浩詳分析，統計至6月9日，全體1,906檔上市櫃股票中，有903檔股價已收復自4月2日對等關稅措施公布以來的跌幅。值得注意的是，先前在關稅戰中跌幅最重的電子類股，包辦903檔中的420檔，表現尤為突出，顯示市場對電子族群展現強勁的基本面信心。420檔電子股中，有111檔成功收復年初以來跌幅，更有56檔創下歷史新高。這56檔個股多數集中於AI應用相關的電腦周邊與電子零組件族群，尤以受惠於輝達GB200伺服器出貨及GB300規格升級者表現最為亮眼。例如：川湖（2059）與台光電（2383）為這波AI供應鏈中最具代表性的受惠企業，預期將隨著伺服器與散熱模組出貨放量，持續接獲大量訂單，股價也在近期分別創下2,200元與820元歷史新高。

觀察5月營收，川湖單月營收達13.94億元，創下歷史次高紀錄；台光電則繳出72.77億元的亮眼成績，年增率達 41.5%，展現出強勁的成長動能，並且外資機構近期紛紛上修兩家公司目標價，皆反映市場對AI驅動基本面成長的高度信心。儘管這兩檔股票在股價與基本面上表現強勁，但在加權指數中的權重僅分別為0.29% 與 0.38%，占比有限，若投資策略僅依賴市值或指數權重進行篩選，極可能錯失此類成長潛力股的投資契機。

林浩詳表示，若「主動」把敬陪末座的前50大市值的傳產股「汰弱」，並擴大選股池到市值範圍至前150股進行「換強」，將經典的富時臺灣50指數再進化，有助投資「動能」升級。這檔以市值型為基底「站在巨人肩膀上」的全台首檔市值型主動式ETF -00985A野村臺灣增強50主動式ETF，強調主動選股能力與策略靈活性，突破傳統臺灣50指數框架，將市值型ETF結合主動選股創新策略，打造動態靈活調整的50檔市值型股票持續創造Alpha+，精準掌握具中長期成長性報酬標的，開創投資新局效益更顯威力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 00985A野村臺灣增強50

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