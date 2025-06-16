搶搭近13%配息列車 熱門高息ETF 00919今最後上車日

台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，值得投資人參考買進。包括群益台灣精選高息ETF（00919）等八檔台股ETF17日除息，16日是投資人參與本次配息的最後上車日。

若以預估年化配息率來看，00919這次配息年化配息率12.8%最高；據了解，00919第九次預估配息0.72元維持新高，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續九季年化配息率都逾10%優於投資人期待。

ETF理財達人表示，雖然今年高息ETF吹起降息風，但相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。今年以來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，可望為投資組合帶來穩定的收益。投資人不希望領高股息賠價差，因此台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

展望台股後市，川普相關政策以及TACO模式對資本市場影響邊際效應下遞減，致使外資短期熱錢湧進，加上高股息ETF成分更換，融資水位僅微幅增加，6月資金籌碼面強勁，下半年基本面展望部分，受到關稅影響，消費性電子提前拉貨，僅AI好已漸成為市場共識，預期資金聚焦AI態勢延續。台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。