朋友兼職跑熊貓月入40K左右！小師傅：出手兩張00878開始存股的轉捩點

我有一位朋友，本業是手機維修師，還在累積經驗，所以薪水不高，大約3萬左右，因為收入不多，他平常早上還會利用上班前的空閒時間跑熊貓，一個月大概可以多賺一萬，等於每月兩份工作加起來大約4萬左右。

他其實一直以來在工作上都蠻迷茫的，二十幾歲那時曾去澳洲打工好幾年，只是因為那邊薪水高，可以多存一點錢，但回到台灣以後，這幾年換過不少工作，就是一直在找一個自己真正適合的方向。

我跟這位朋友我認識超過20年了，過去他都是把錢放在銀行，對投資完全沒興趣，我平常只會偶爾跟他分享一些自己的存股心得，但他也都只是聽聽，沒什麼太大反應。

結果就在上個月，他突然說他想開始存股了，隔天就立馬跑去開戶，過幾天就直接買進了兩張00878，剛好也參與了這次的配息，所以真的別小看你分享的每一句話，或許就剛好影響了一個人，開始走上不一樣的路了。

現在其實很多的年輕人，已經不只靠一份工作過活，本業薪水低、升遷加薪跟責任根本不成正比，久了以後，大家開始選擇下班後去兼職、學技能，學投資，想要多一點選擇，也想為自己多留一條退路。

不想躺平的人

只好用另一種方式撐下去

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