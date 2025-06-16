經常性頭痛離職之後就好了！存股哥：00878股息買3張00919…累積張數、拉高現金流

＊原文發文時間為6月14日

全職股東離開職場一個月，我發現除了上次提到的腳痛跟睡眠品質改善之外，還有一個困擾我很久的毛病也好了，就是壓力性偏頭痛，頭痛不是病，痛起來要人命，發作起來大概就是這種程度。

還在上班的時候常常頭痛，看了無數醫生也查不出什麼原因，有的說感冒、有的說壓力大、有的說肩頸緊繃造成，反正最後也只是吃止痛藥抑制而已，離職前最後這2-3年更嚴重，大概1-2個月就要拿一次藥。

結果這個毛病在這一個月不藥而癒，後來我查了GPT，對我來說最有可能造成頭痛的原因應該就是壓力性頭痛，工作時常處於高壓狀態，作息不正常加上睡眠品質不好，惡性循環下就很有可能造成頭痛頻發。

現在有能力提前離開職場，作息正常並且在心情放鬆情況下，很多小毛病都慢慢痊癒了。以前還在上班時常看到有人說離職治百病這件事，現在以自己的視角來看卻是如此。

昨天是00878股息發放日，我全部再投入買進3張00919，持續累積張數、拉高現金流，全職股東離開職場後也持續保持過去的生活習慣，最常做的就是寫文、健身、泡咖啡廳，沒有奢侈的花費，但我拿回了我的自由。

這禮拜有一天下午坐在常去的貓咪咖啡廳，老闆問我在哪個行業服務怎麼有時間天天都來，現在是在休長假嗎？我跟他說我已經沒有上班了，主要靠股息支應生活還有做點兼職（自媒體）。

他問我怎麼做到的，怎麼看起來沒幾歲就可以用股息支撐生活？後來就跟老闆分享兩招，大概就是我的配置還有提到用槓桿擴大本金的方式，講完之後老闆眼睛都亮了，好像發現新大陸那種感覺。

要讓其他人相信存股這件事，千萬不能主動提起也不能一開頭就開始講大道理，因為對方100%不會相信，最好的方式就是自己活出存股人該有的生活方式，只要你開始展現出這樣的「鬆弛感」，其他人自然而然就會相信了。

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