00878股息入帳！女網友曬出領息9884元 網讚：持有21張好猛

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享00878股息實領9884元，約持有21張掀起討論，社群熱議配息金額、匯費技巧與買進方式。聯合報系資料照
女網友分享00878股息實領9884元，約持有21張掀起討論，社群熱議配息金額、匯費技巧與買進方式。聯合報系資料照

國泰永續高股息（00878）完成配息，不少小資投資人陸續收到現金入帳，引Dcard一波曬息潮。一名女網友發文表示：「00878股息進來了，各位領到多少股息呢？來一起分享喜悅吧！」她PO圖本次實領9884元；以每張470元來推估，約持有21張，讓不少網友直呼「小資女也太強」。

貼文一出，留言區隨即熱烈回應。有網友羨慕表示「不用繳稅嗎，羨慕」、「非常羨慕」，也有人好奇問「這是幾張？」隨即得到其他網友回覆「21張左右」。此外，也有大戶現身，表示自己這次「65張直接進帳」，引來一片佩服。

除了領息金額，操作細節也成為討論焦點。有網友提醒「股息匯撥到台新才不會扣10元匯費」，顯示許多投資人會刻意設定指定帳戶，以避免手續費吃掉部分配息；也有人詢問「richart到底可以不可以單筆買？不想定期定額」，顯示對ETF入手方式仍有不少疑問。

整體來看，本次00878的配息讓不少投資人感受到穩定現金流的成就感，不僅曬息，更交流各種操作細節，從持股張數、帳戶設定到購買方式，都成為小資理財社群中的熱門話題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 ETF 00878國泰永續高股息

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